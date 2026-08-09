Гассиев заявил о готовности провести бой с Итаумой в Великобритании

Чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев заявил, что готов провести поединок с британским боксером Мозесом Итаумой.

«Мозес — молодой и очень талантливый боец. Думаю, у него хорошее будущее. Если они посчитают, что бой со мной — подходящий вариант после Филипа Хрговича, тогда давайте это сделаем. Никогда не убегаю, не боюсь никого. Если этот бой состоится, приеду в Великобританию», — приводит слова Гассиева Boxing News.

Ближайший поединок Итаумы состоится 29 августа в Лондоне. Его соперником станет хорват Филип Хргович. На счету 21-летнего британца 14 побед, 12 из которых он одержал нокаутом, и ни одного поражения.

Гассиев в последнем бою в июле 2026 года победил Питера Кадиру техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул WBA в тяжелом весе. На счету 32-летнего россиянина 34 победы, 27 нокаутом, и два поражения.