Константин Цзю рассказал о невозвращенном долге: «Мы выиграли все суды, но деньги не вернули»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю убежден в своей правоте в ситуации с иском о невозвращенном долге.

Ранее сообщалось, что в 2018-2019 годах Цзю одолжил бизнесмену Игорю Козьякову на развитие детского центра «Катюша» 7 миллионов рублей. Деньги возвращены не были, спортсмен обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, Козьяков находится под подпиской о невыезде и вину не признает.

«Мы выиграли все суды, деньги нам должны были вернуть. Но не вернули. Потом нашлись и другие пострадавшие. Я уже думал простить те проценты, которые накопились. Но и так ничего не решилось. Нас просто обманули», — приводит ТАСС слова Цзю.

На счету 56-летнего россиянина в профессиональном боксе 31 победа при двух поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.