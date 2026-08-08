Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 02:20

Итаума может стать соперником Гассиева по титульному бою

Павел Лопатко

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила статус Мозеса Итаумы — британский спортсмен официально признан обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который сейчас удерживает россиянин Мурат Гассиев.

Поводом для специального заявления WBA стала неточность, допущенная в июльском рейтинге. Изначально в качестве обязательного претендента в нем фигурировал американец Джаррелл Миллер, но позже организация признала эту информацию ошибочной.

В своем заявлении WBA пояснила, что ошибка при публикации рейтинга была непреднамеренной. В супертяжелой весовой категории официальным обязательным претендентом является исключительно Итаума — он лидирует в рейтинге и уже несколько месяцев ждет возможности побороться за чемпионский титул. В WBA также отметили, что победный бой Миллера над Леньером Перо в апреле не был решающим отборочным поединком и не мог обеспечить ему статус обязательного претендента.

На профессиональном ринге 21-летний Итаума пока не знает поражений: в его активе 14 побед, 12 из них — нокаутом.

Ближайший поединок Итаумы запланирован на 29 августа — он пройдет в Лондоне, соперником британца станет хорват Филип Хргович.

Гассиев получил титул WBA в декабре 2025 года, одержав победу нокаутом над болгарином Кубратом Пулевым. После того как украинец Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов в супертяжелом весе, Гассиева признали полноценным чемпионом WBA.

На счету Гассиева 34 победы и 2 поражения. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Мурат Гассиев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Силы ПВО уничтожили 397 БПЛА над регионами России за ночь
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
Европа на фоне жары потратила рекордные запасы газа из хранилищ
Промышленное предприятие подверглось атаке БПЛА в Самарской области
У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем
Кузя выбирает между «Трактором» и «Сибирью», «Ак Барс» претендует на больших звезд НХЛ, а СКА. Трансферные новости КХЛ на 8 августа
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Григорий Берлянд
«Волейбол. Наши чемпионы» | Григорий Берлянд
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Опетайя проведет бой с Микаэляном на турнире Zuffa Boxing 13 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости