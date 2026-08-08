Итаума может стать соперником Гассиева по титульному бою

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила статус Мозеса Итаумы — британский спортсмен официально признан обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, который сейчас удерживает россиянин Мурат Гассиев.

Поводом для специального заявления WBA стала неточность, допущенная в июльском рейтинге. Изначально в качестве обязательного претендента в нем фигурировал американец Джаррелл Миллер, но позже организация признала эту информацию ошибочной.

В своем заявлении WBA пояснила, что ошибка при публикации рейтинга была непреднамеренной. В супертяжелой весовой категории официальным обязательным претендентом является исключительно Итаума — он лидирует в рейтинге и уже несколько месяцев ждет возможности побороться за чемпионский титул. В WBA также отметили, что победный бой Миллера над Леньером Перо в апреле не был решающим отборочным поединком и не мог обеспечить ему статус обязательного претендента.

На профессиональном ринге 21-летний Итаума пока не знает поражений: в его активе 14 побед, 12 из них — нокаутом.

Ближайший поединок Итаумы запланирован на 29 августа — он пройдет в Лондоне, соперником британца станет хорват Филип Хргович.

Гассиев получил титул WBA в декабре 2025 года, одержав победу нокаутом над болгарином Кубратом Пулевым. После того как украинец Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов в супертяжелом весе, Гассиева признали полноценным чемпионом WBA.

На счету Гассиева 34 победы и 2 поражения. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.