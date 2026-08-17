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Сегодня, 01:42

Саламов победил Балоева в поединке за титул IBF European Cruiserweight

Павел Лопатко

Российский боксер Умар Саламов победил казахстанца Али Балоева и стал обладателем вакантного титула IBF European Cruiserweight.

Бой в первом тяжелом весе проходил в рамках вечера профессионального бокса в Грозном. Он продолжался все 10 раундов. 32-летний Саламов одержал победу единогласным решением судей.

На профессиональном ринге Саламов одержал 33 победы и потерпел 2 поражения. У 33-летнего Балоева 15 побед, 3 поражения и 1 ничья.

После этой победы Саламов получил возможность побороться за более высокий уровень в перестроенной иерархии дивизиона — после решения Всемирной боксерской ассоциации упразднить категорию «бриджервейт».

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Али Балоев
Умар Саламов
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Умар Саламов и Али Балоев оспорят вакантный титул IBF
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