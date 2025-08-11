Промоутер Хирн надеется на возвращение Бивола в 2026 году

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал слухи вокруг российского боксера Дмитрия Бивола.

По словам Хирна, команда Артура Бетербиева знала о травме 34-летнего россиянина.

«Бивол не был готов драться в те сроки, которые хотели они. И мы выиграли прошлый бой довольно убедительно. И на самом деле, в следующий раз, я думаю, мы выиграем еще более убедительно, но Бивол просто не был готов к этому дню.

Если Бивол не готов драться, значит, он не готов драться. И вы знаете, у него обязательный контракт с IBF, которым мы сейчас занимаемся. Я не знаю, когда он вернется на ринг. Он перенес пару небольших операций, и, как вы думаете, он в порядке? Да, надеюсь. Но, знаете, это вполне может произойти в следующем году. Я тоже думаю, что Бивол на самом деле хочет только больших боев», — сказал Хирн в интервью iFL TV.

Ранее чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе сообщил о начале восстановления после хирургического вмешательства на спине.

Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержал 24 победы и потерпел 1 поражение.