Шарабутдин Атаев 11 июля в Москве проведет претендентский бой по версии WBA

Двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024 россиянин Шарабутдин Атаев в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге единогласным решением судей победил представителя Китая Сайпайера Рузи на турнире RCC Boxing Promotions.

После победы Атаев рассказал, что 11 июля в Москве на турнире «WINLINE. IBA.PRO 19» проведет претендентский бой по версии WBA в полутяжелом, пока не назвав соперника.

«Мы старались выполнить установку тренера, накидывать больше ударов. Самое главное было — не пропустить. Потому что у меня уже совсем скоро новый поединок. И надо было выполнить задачу — отбоксировать восемь раундов и по возможности нокаутировать соперника. Накидывал столько ударов, сколько мог. Но парень оказался крепким. По сей день считал, что он китаец, но по ходу боя я слышал знакомый голос: «Бей в корпус». И он бьет в корпус, и понял, что он не китаец. Что касается следующего боя, то на 11 июля в Москве на турнире «IBA.PRO 19» у нас запланирован претендентский бой по версии WBA. Совсем скоро будет официальный анонс, поединок будет рассчитан на 12 раундов. Будем работать над ошибками, их было очень много.

Будем стараться держать вес. Но если честно, то весь свой лагерь я готовился под Бивола. У меня был подписан контракт, что я страховал главный бой. Если бы с кем-то из них что-то случилось, я был готов боксировать с кем-то из них. Я старался делать всё возможное, готовился под Бивола», — сказал Атаев.

Возглавит турнир «IBA.PRO 19» бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой (15-3, КО 12).

«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
