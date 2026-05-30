Шарабутдин Атаев 11 июля в Москве проведет претендентский бой по версии WBA

Двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024 россиянин Шарабутдин Атаев в субботу, 30 мая, в Екатеринбурге единогласным решением судей победил представителя Китая Сайпайера Рузи на турнире RCC Boxing Promotions.

После победы Атаев рассказал, что 11 июля в Москве на турнире «WINLINE. IBA.PRO 19» проведет претендентский бой по версии WBA в полутяжелом, пока не назвав соперника.

«Мы старались выполнить установку тренера, накидывать больше ударов. Самое главное было — не пропустить. Потому что у меня уже совсем скоро новый поединок. И надо было выполнить задачу — отбоксировать восемь раундов и по возможности нокаутировать соперника. Накидывал столько ударов, сколько мог. Но парень оказался крепким. По сей день считал, что он китаец, но по ходу боя я слышал знакомый голос: «Бей в корпус». И он бьет в корпус, и понял, что он не китаец. Что касается следующего боя, то на 11 июля в Москве на турнире «IBA.PRO 19» у нас запланирован претендентский бой по версии WBA. Совсем скоро будет официальный анонс, поединок будет рассчитан на 12 раундов. Будем работать над ошибками, их было очень много.

Будем стараться держать вес. Но если честно, то весь свой лагерь я готовился под Бивола. У меня был подписан контракт, что я страховал главный бой. Если бы с кем-то из них что-то случилось, я был готов боксировать с кем-то из них. Я старался делать всё возможное, готовился под Бивола», — сказал Атаев.

Возглавит турнир «IBA.PRO 19» бой между регулярным чемпионом WBA в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (33-2, КО 26) и олимпийским чемпионом-2016 и чемпионом мира-2015 французом Тони Йокой (15-3, КО 12).