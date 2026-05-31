Президент WBA Мендоса назвал качественным поединок Бивола с Айфертом

Президент WBA Хильберто Мендоса оценил бой российского боксера Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.

В субботу, 30 мая, Бивол в поединке в Екатеринбурге единогласным решением судей победил соперника и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 79,38 кг.

«Дмитрий провел необходимый для возвращения бой. После такого перерыва всегда важно успешно вернуться. И Бивол это сделал. Это был качественный поединок с его стороны. Это была подготовка перед большим боем», — приводит ТАСС слова Мендосы.

На счету 35-летнего Бивола 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение в карьере.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max