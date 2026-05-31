Бивол после победы над Айфертом: «Было ощущение, что ржавчина сидит»

Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал победу над немцем Михаэлем Айфертом в поединке в Екатеринбурге.

«Мог закончить досрочно, но не настолько были шансы. Травма не беспокоит, хотя это со мной всю жизнь. Форма была не стопроцентная. Было ощущение, что ржавчина сидит. Может быть, можно было какой-то бой провести и выйти на стопроцентную форму», — цитирует 35-летнего Бивола ТАСС.

В этом поединке на кону были титулы WBA и IBF россиянина. Бой продолжался все 12 раундов.

На профессиональном ринге у Бивола 25 побед, в том числе 12 нокаутом, и одно поражение. У 28-летнего Айферта второе поражение при 13 победах.

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