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11 июня, 17:24

Мурат Гассиев перед поединком с Тони Йока: «Простого боя точно не будет»

Сергей Филин

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев дал характеристику предстоящему сопернику — олимпийскому чемпиону-2016 французу Тони Йока.

Бой 32-летнего Гассиева и 34-летнего Йока состоится 11 июля в Москве. Это первая защита титула для россиянина после завоевания пояса 12 декабря 2025 года, когда он отправил в нокаут в шестом раунде болгарина Курбата Пулева.

«Начнем с того, что это олимпийский чемпион. Это крупный, сильный и опытный боксер с впечатляющей любительской карьерой. В общем, это хороший боксер. Простого боя точно не будет», — приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

У Гассиева 33 победы (26 — досрочно) в 35 боях. На счету Йока 15 побед (12 — нокаутом) в 18 поединках.

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Источник: Федерация бокса России
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Бокс
Мурат Гассиев
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