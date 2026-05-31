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Бивол может осенью провести бой против Смита

Алина Савинова

Российский боксер Дмитрий Бивол может осенью провести защиту титула против британца Каллума Смита, сообщает ТАСС со ссылкой на WBO.

Отмечается, что будут назначены соответствующие торги.

В субботу, 30 мая, Бивол единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в поединке в Екатеринбурге. В первом раунде соперник россиянина побывал в нокдауне.

35-летний Бивол — чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории. На его счету 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение в карьере. У 36-летнего Смита 31 победа (22 нокаутом) и 2 поражения.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Бивол
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