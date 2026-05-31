Лебедев о победе Бивола над Айфертом: «Дмитрий был на две-три головы сильнее. Все было сделано очень грамотно»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу россиянина Дмитрия Бивола над немцем Михаэлем Айфертом в поединке в Екатеринбурге.

«Для меня было ясно, что Дмитрий одержит победу в этом бою. Он был сильнее на две-три головы Айферта. Бивол не рисковал, подвигался двенадцать раундов, отработать некоторые приемы и удары. Все было сделано очень грамотно, поэтому поставлю Дмитрию за бой пять с плюсом», — сказал Лебедев «СЭ».

В этом поединке на кону были титулы WBA и IBF россиянина. Бой продолжался все 12 раундов.

На профессиональном ринге у 35-летнего Бивола 25 побед, в том числе 12 нокаутом, и одно поражение. У 28-летнего Айферта второе поражение при 13 победах.

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