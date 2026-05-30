Бивол победил Айферта единогласным решением судей
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол победил немца Михаэля Айферта в титульном поединке.
Бой в Екатеринбурге продолжался все 12 раундов. Счет судейских записок: 120-107, 120-107, 120-107 в пользу Бивола. На кону стояли пояса WBA и IBF россиянина.
В первом раунде Бивол отправил Айферта в нокдаун.
Теперь на счету 35-летнего Бивола 25 побед (12 нокаутом) и одно поражение. 28-летний Айферт потерпел второе поражение при 13 победах (5 нокаутом).
Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт
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