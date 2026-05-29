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30 мая, 22:55
Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта: онлайн-трансляция боя
Главный поединок вечера в Екатеринбурге.
Бивол победил Айферта единогласным решением судей
После 12 раундов счет 120:107, 120:107, 120:107 в пользу россиянина.
Все раунды выиграл Бивол. Уверенная победа после простоя более чем в один год.
Бивол одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Айферта 13 побед и два поражения.
Завершился двенадцатый раунд, а с ним и бой. Трехминутка прошла под диктовку Бивола, но закончить поединок досрочно у чемпиона не получилось. Айферт в бегах провел концовку. Очевидно, победа сегодня за Биволом.
В одиннадцатом раунде Айферт порой откровенно уходил от размена. Бивол здорово резал углы, но вскрыть защиту было тяжело. Трехминутка завершилась точным прямым в лоб, а затем и серией. Яркая концовка. Ждем последний раунд.
Айферт пару раз проваливался и этим сразу пользовался Бивол. Не всегда удавалось доносить удары, но тем не менее. Ошибок россиянин старается не прощать.
Дмитрий здорово контрил джебом на джеб. Точный правый приложить не получилось.
В девятом раунде Бивол будто пытался поймать Айферта в ловушку, работая вторым номером. Немец не рискнул забрать центр ринга.
Хорош по этажам работал Дмитрий — попадал и по корпусу, и по голове. Впереди чемпионские раунды.
Две трети боя позади. После восьми раундов Бивол уверенно забивает поединок, но соперник все еще опасен. Очевидно, ищет свои лучшие кондиции россиянин. Ждем чемпионские раунды.
«Делай большой шаг на выходе», — советует тренер Бивола Геннадий Машьянов.
В седьмом раунде Айферт выпустил пару опасных боковых. Бивол всегда держит руки поднятыми, поэтому удары немца пришлись в блок.
На последних секундах Михаэль задумался и тут же пропустил двойку. Тем не менее, немец сегодня готов очень хорошо.
В шестом раунде Бивол все чаще искал открытых разменов. Айферт эту инициативу не поддержал — от обороны ему работать удобнее.
Центр ринга окончательно забрал Дмитрий. Пытался работать вариативно, но получалось не всегда. Еще один раунд в копилку чемпиона.
Пять раундов позади. Непросто Биволу найти дыры в обороне Айферта. Хорошо закрывается немецкий боксер — большинство ударов Дмитрия пришлись в блок. В концовке раунда пару раз «взорвался» россиянин и подарил нам свои знаменитые серии ударов.
Угол Айферта провел работу над ошибками. В четвертом раунде Биволу было тяжеловато вскрыть оборону соперника. Сам немец атакует мало, но при этом не дает разгуляться россиянину. Минимально преимущество у Бивола в этом раунде.
В третьем раунде Бивол уже включался и работал первым номером. Айферт заметно сдал позиции, когда Дмитрий прибавил обороты. Тайминг Бивола приносит свои плоды, правый боковой на отходе достигал своей цели.
Во втором раунде Айферт выглядел гораздо лучше, даже прижимал Бивола к канатам. Россиянин без проблем выходил из-под обстрела.
Работа вторым номером Дмитрия не смущает. Свои возможности он видит и пользуется. Джеб на месте у чемпиона.
Пристрелочным можно назвать первый раунд. В моменте с нокдауном Бивол сработал скорее на автомате, не охотился за головой оппонента. На ногах неплохо двигается россиянин.
Бивол отправил Айферта в нокдаун
Бивол на тайминге поймал Айферта и попал левым боковым. Немецкий боксер упал, но сразу поднялся. Судья отсчитал нокдаун.
Шехов победил Бетанкура единогласным решением судей
Непростой бой для Мухаммада Шехова. Эрни Бетанкур был очень хорош отрезками. Но россиянин перестрелял оппонента — 158 ударов против 103.
18-я победа в карьере Шехова.
Петр Ян заявил, что Бивол досрочно победит Айферта
Чемпион UFC в легком весе Петр Ян уверен, что Дмитрий Бивол досрочно завершит бой с немцем Михаэлем Айфертом.
«Жду досрочную победу Бивола», — приводит слова Яна ТАСС.
Дмитрий Бивол в поединке в Екатеринбурге победил немца Михаэля Айферта единогласным решением судей.
Бивол назвал потенциальных соперников после Айферта
Дмитрий Бивол назвал сразу несколько оппонентов, с которыми бы мог разделить ринг в будущем.
«Наверное, Дэвид Бенавидес. Джей Опетайя тот же. Еще давно Турки Аль Аш-Шейх говорил про этот бой. Не знаю, насколько он реален. В принципе хватает соперников. Бенавидес, тот же Артур Бетербиев. Еще, может быть, Каллум Смит. Для Англии прямо классный бой! Его недавно назвали обязательным претендентом. Есть пул соперников, с которыми можно делать хорошие бои», — цитирует Бивола Sport24.
Туков победил Папечи единогласным решением судей
Россиянин Вадим Туков перебил аргентинца Себастьяна Папечи. После 10 раундов судьи зафиксировали победу россиянина единогласным решением.
17-я победа Тукова и пояс WBA Gold остается у него.
Зонь победил Гарсию нокаутом
Первая досрочная победа на турнире. Никита Зонь в пятом раунде финишировал аргентинца Гонсало Гарсию. До остановки судьей Гарсия дважды побывал в нокдауне.
Атаев победил Рузи единогласным решением судей
Все три судьи отдали победу Шарабутдину Атаеву — 80:72. Сайпайер Рузи тоже был хорош, но сегодня он был на уровень ниже. Ярчайший бой закатили боксеры.
Бой Лубковича и Кинга завершился вничью
Майкл Кинг и Сергей Лубкович нанесли около 1000 ударов на двоих, из них точных — 158 на 111 в пользу Кинга.
Счет после 10 раундов ничейный — 98:93, 92:98, 95:95. Таким образом, пояс IBF Asia остается вакантным.
Мишечкин победил Мисюру единогласным решением судей
Увереннее выглядел Константин Мишечкин в поединке с Олегом Мисюрой. Снова шесть раундов и снова победа единогласным решением судей.
Восьмая победа Мишечкина в восьми поединках.
Тренер Бивола: «Айферт может доставить проблемы нестандартностью»
Дмитрий Кириллов — тренер Дмитрия Бивола — рассказал, чем Михаэль Айферт может удивить.
«Айферт может доставить проблемы Биволу тем, чем это сделал Александру Усику Рико Верховен — нестандартностью. Но такого не произойдет. Не должно быть никаких сюрпризов. Никогда в команде у Димы не стоит задачи досрочно победить. Цель — правильно построить бой, сохранить здоровье и боксировать безопасно. А там как будет. Бивол бьет довольно жестко, вероятность всегда есть.
Диме после такой паузы надо почувствовать ринг. Лучше отбоксировать все 12 раундов и провести хороший бой с заделом на следующие поединки», — цитирует Кириллова MMA.Metaratings.
Оганисян победил Хачатряна единогласным решением судей
Еще один 6-раундовый бой завершился. Валерий Оганисян без проблем победил Гора Хачатряна. Статистика по ударам — 83 против 32 в пользу Оганисяна. Он одержал 10-ю победу в 10 боях.
Бой Насруллаева и Доценко завершился вничью
Шугаиб Насруллаев и Матвей Доценко отбоксировали шесть раундов. Плотная борьба в каждом раунде, обоюдные попадания. Даже количество ударов почти равное — 82 против 87. Как итог — ничья.
Манжуев победил Скобенко единогласным решением судей
Первый поединок турнира длился 6 раундов. Сергей Манжуев был на голову сильнее Германа Скобенко, отправив соперника в нокдаун.
Манжуев одержал четвертую победу в четырех поединках.
Стартовал турнир в Екатеринбурге
Впереди 11 поединков, включая главный бой — Бивол против Айферта.
Гаджиев считает неинтересным бой Бивола против Айферта
Президент Fight Nights Камил Гаджиев поделился с «СЭ» мнением о предстоящем бое российского боксера Дмитрия Бивола против немца Михаэля Айферта.
«Неинтересно. Бивол — молодец и огромный красавец. Мы за него болеем и ждем больших боев. Возбуждает только противостояние с Бетербиевым», — сказал Гаджиев «СЭ».
Айферт: «Я этнический русский и глубоко связан с Россией»
Немецкий боксер Михаэль Айферт перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Дмитрием Биволом рассказал о связи с Россией.
«Я этнический русский. Довольно большая часть моей семьи живет в России. Естественно, я глубоко связан с Россией. Регулярно ездил туда с самого раннего детства. Обычно приезжаю, чтобы навестить бабушку с дедушкой, родственников, друзей», — приводит «Чемпионат» слова Айферта.
Бивол рассказал, почему пересматривал свой реванш с Бетербиевым лишь один раз
Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» рассказал о разнице в подготовке к первому и второму бою против соотечественника Артура Бетербиева.
— Бои с Бетербиевым вообще интересно пересматривать?
— Первый бой пересматривал, так как готовился ко второму. А второй, по-моему, пересмотрел лишь раз. Потому что настолько устал от бокса, что мне неинтересно уже было. Пересмотрел его сразу — как картинка выглядела. Подумал: «Ну все, нормально, бой выигран, все хорошо, здесь получилось, здесь тоже, здесь нет». И... все.
Айферт ответил, почему в Екатеринбурге будет чувствовать себя как дома
Немец Михаэль Айферт заявил, что будет чувствовать себя как дома во время боя с Дмитрием Биволом в Екатеринбурге.
«Вообще-то одна сторона моей семьи происходит из Нижнего Тагила, это совсем рядом с Екатеринбургом. Огромная часть моей семьи сейчас живет там», — сказал Айферт перед боем.
Бивол оценил вероятность проведения боя против Ислама Махачева
Дмитрий Бивол заявил, что в ближайшие годы не планирует проводить поединки против представителей MMA, включая чемпиона UFC Ислама Махачева.
Российский боксер отметил, что сейчас полностью сосредоточен на выступлениях в профессиональном боксе, хотя считает подобные кроссовер-бои полезными для популяризации спорта.
«Много боев вроде «MMA против бокса», Флойд Мэйуэзер против Конора Макгрегора — это не очень. Но иногда разбавлять бокс такими поединками — классно, это помогает популяризации нашего спорта. Сейчас я на таком этапе, что рассматриваю бои только в боксе. А дальше, может и с актером побоксирую. И точно не в ближайшие несколько лет», — цитирует Бивола ТАСС.
Стали известны угловые Бивола в бою с Айфертом
Одним из угловых Дмитрия Бивола в бою с Михаэлем Айфертом станет его отец, Юрий Бивол, сообщает Федерация бокса России.
Кроме отца, угловыми станут тренер Геннадий Машьянов, катмен Дмитрий Лучников, а также американский тренер по физподготовке Тэйлор Рамсдел.
Айферта на бой выведут его главный тренер Дмитрий Сихолай, а также ассистенты Анатолий Муратов и Истван Сили, а также катмэн Маркус Швер.
WBO обязала Бивола провести поединок против британца Смита
Дмитрий Бивол после боя с Михаэлем Айфертом может встретиться с британцем Каллумом Смитом, сообщает пресс-служба WBO.
«Следующим соперником Бивола должен будет стать Каллум Смит. Это будет защита по линии WBO», — цитирует представителя организации ТАСС.
На кону боя с Айфертом титул WBO стоять не будет — Биволу предстоит защита поясов WBA и IBF.
«Бивол на минималках». Обозреватель «СЭ» Андрей Баздрев назвал сильные стороны соперника Дмитрия Бивола — Михаэля Айферта. А также порассуждал, каким будет бой за титулы WBA и IBF в полутяжелом весе.
Судьи поединка Бивола и Айферта
От IBF — Александр Калинкин из России и Жан-Пьер Ван Имшут из Бельгии.
От WBA — Гильермо Перес Пиньеда и Игнасио Роблес из Панамы.
Супервайзеры — Джулио Тайм (WBA) и Михаил Денисов (IBF).
Группа «Кино» выступит перед боем Бивола и Айферта в Екатеринбурге
Группа «Кино» выступит перед поединком Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта.
Музыканты исполнят песню «Группа крови» во время выхода российского боксера на бой. Композиция прозвучит вместе с восстановленным и оцифрованным голосом Виктора Цоя.
«На большинство своих боев я выходил под «Группу крови». Вообще, эта песня, эта музыка, она воинственна немного для меня, слова там такие есть: «Пожелай мне удачи в бою». И ритм такой, мне кажется, что он многим откликается. И мне приятно, что группа выступит перед нашим поединком с Михаэлем. Это большой сюрприз. Круто!» — приводит слова Бивола пресс-служба мероприятия.
Бивол: «Не считаю, что не сдержал слова перед Бетербиевым»
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» ответил на критику со стороны Артура Бетербиева, который не раз заявлял, что Бивол избегает третьего боя с ним.
— Я сейчас занят своим боем. Я готов боксировать с любым соперником, если все договорятся — промоутеры, организаторы — где, как, когда. У меня есть большое желание оставить за собой наследие какое-то.
— Человеком, который не сдержал слова, себя не считаешь?
— Да нет, конечно. Не считаю.
Видео взвешивания и дуэли взглядов Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта перед боем в Екатеринбурге.
Бивол на 50 граммов тяжелее Айферта на взвешивании
В Екатеринбурге прошла процедура взвешивания перед поединком Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта.
Россиянин показал на весах 79,100 кг, немец — 79,050 кг.
Айферт: «В России у меня много родственников»
Немецкий боксер Михаэль Айферт рассказал об отношении к России.
«Мы каждый год приезжали сюда, в Россию, у меня тут много родственников. Бабушка и дедушка живут в России, много родных приедет меня поддержать в бою», — сказал Айферт на пресс-конференции.
Бивол о готовности к бою с Айфертом: «Надеюсь, на 100 процентов»
Российский боксер Дмитрий Бивол в интервью «СЭ» ответил на вопрос о подготовке к поединку с немцем Михаэлем Айфертом.
— К бою я готов хорошо, — сказал он. — Надеюсь, на 100 процентов. Это мы можем узнать только после боя. А так состояние замечательное. Жду не дождусь 30-го. К соперникам я всегда отношусь максимально серьезно. Считаю Айферта опасным соперником, с другими мыслями нельзя находиться на подготовке и брать бои.
— Как твоя спина себя чувствует?
— Она у меня под контролем. Конечно, мне приходится делать много дополнительных манипуляций, всяких восстановительных упражнений — на закрепление, и это всю жизнь будет со мной. Но в принципе она меня не беспокоит.
— А волновался из-за этого перед началом тренировочного лагеря?
— Конечно, было волнение. Даже в самом начале лагеря я уже не мог делать вещи, которые мы обычно делаем. Пришлось чуть подольше втягиваться в лагерь, но в итоге разогнались — и все хорошо, — сказал Бивол «СЭ».
Михаэль Айферт: результаты последних боев
Айферт остается без боев уже второй год. Его последний поединок прошел 24 августа 2024-го — во втором раунде шестираундового боя немец победил Карлоса Хименеса. До этого Айферт победил экс-чемпиона мира канадца Жана Паскала 16 марта 2023 года.
Дмитрий Бивол: результаты последних боев
Бивол последние два поединка провел против соотечественника Артура Бетербиева. Первый бой прошел 12 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). После 12 раундов Бетербиев победил решением большинства судей — 114:114, 115:113, 116:112, став первым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе за последние 22 года.
Реванш состоялся 22 февраля 2025-го в том же Эр-Рияде. После 12 раундов победу решением большинства судей одержал уже Бивол — 114:114, 116:112, 115:113, вернув себе титул «абсолюта».
Михаэль Айферт: краткая биография
Айферту — 28 лет. Немецкий боксер провел 14 поединков за карьеру, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В июле 2022 года Айферт победил Адриано Сперандио и стал обладателем титула IBF Inter-Continental в полутяжелом весе. Единственное поражение немец потерпел почти шесть лет назад — уступив решением большинства судей Тому Джемски.
Дмитрий Бивол: краткая биография
Биволу — 35 лет. Его профессиональная карьера началась в ноябре 2014 года. Свой первый пояс он завоевал спустя два года, победив Феликса Валеру в бою за вакантный титул WBA. В 2017-м Бивол защищал уже полноценный пояс WBA. Среди звездных соперников, которых победил россиянин были Сауль Альварес, Жан Паскаль, Салливан Баррера, Гилберто Рамирес и, конечно, Артур Бетербиев. С соотечественником Бивол провел два боя и в обоих на кону стоял статус абсолютного чемпиона мира — в октябре 2024-го Бивол проиграл, а в феврале 2025-го взял реванш.
Полный кард турнира с участием Бивола и Айферта
Дмитрий Бивол (Россия) — Михаэль Айферт (Германия) — бой за титулы WBA и IBF в полутяжелом весе
Всеволод Шумков, Россия — Кристиан Оливои (США)
Мухаммад Шехов (Россия) — Эрни Бетанкур (Венесуэла)
Вадим Туков (Россия) — Себастьян Папечи (Аргентина)
Никита Зонь (Россия) — Гонсало Гарсия (Аргентина)
Шарабутдин Атаев (Россия) — Сайпайер Рузи (Китай)
Сергей Лубкович (Россия) — Майкл Кинг ОАЭ)
Константин Мишечкин (Россия) — Олег Мисюра (ОАЭ)
Гор Хачатрян (Россия) — Валерий Оганисян (Россия)
Матвей Доценко (Россия) — Шугаиб Насруллаев (Россия)
Сергей Манжуев (Россия) — Герман Скобенко (Россия)
Где смотреть трансляцию боя Бивола и Айферта
В прямом эфире бой Бивола и Айферта покажет Первый канал и его сайт 1tv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка.
Когда и где состоится бой Бивол — Айферт
Россиянин Дмитрий Бивол и немец Михаэль Айферт встретятся в главном поединке боксерского вечера на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге в субботу, 30 мая. Бой начнется не ранее 21.30 по московскому времени.
Вечером в субботу, 30 мая, российский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет бой против немца Михаэля Айферта. Поединок пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.
На кону предстоящего боя будут стоять пояса Бивола WBA и IBF, на которые Айферт является обязательным претендентом.
Бивол проведет первый поединок в 2026 году. За карьеру россиянин провел 25 боев — одержал 24 победы и потерпел одно поражение от соотечественника Артура Бетербиева, которое закрыл в реванше.
Айферт за карьеру провел 14 боев — одержал 13 побед и потерпел одно поражение. Беспроигрышная серия немца насчитывает семь поединков.
«СЭ» будет рассказывать обо всех интересных событиях, которые окружают поединок. Присоединяйтесь!