Дмитрий Бивол победил Михаэля Айферта: онлайн-трансляция боя

Бивол победил Айферта единогласным решением судей

После 12 раундов счет 120:107, 120:107, 120:107 в пользу россиянина.

Все раунды выиграл Бивол. Уверенная победа после простоя более чем в один год.

Бивол одержал 25-ю победу в карьере при одном поражении. На счету Айферта 13 побед и два поражения.