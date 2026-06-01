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Объявлен состав участников на финал «Кубка Победы-2026» по боксу

Давид Суров, Эдуард Саввин, Сергей Колденков, Евгений Кооль и Андрей Пегливанян выступят в финале пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы-2026».

В решающем поединке встретятся «Ленинград» и «Кубань», а в матче за третье место сойдутся «Урал» и «Кама».

Финал «Кубка Победы-2026» пройдет 4 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Турнир посвящен 81-летию победы в Великой Отечественной войне.

Соревнования проходят в пяти весовых категориях (до 57, до 67, до 71, до 80 и свыше 92 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты.

Составы команд на решающие матчи «Кубка Победы-2026»:

«Кама» — «Урал»

До 57 кг: Данил Шутов (Оренбург, «Кама») — Алексей Киселев (Челябинск, «Урал»)
До 67 кг: Сайад Лалаев, (Нижний Новгород, «Кама») — Владимир Цыпышев (Екатеринбург, «Урал»)
До 71 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, «Кама») — Егор Шапочанский (Иркутск, «Урал»)
До 80 кг: Сергей Сергеев (Набережные Челны, «Кама») — Алмаз Дюсенбаев (Ишим, «Урал»)
Свыше 92 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, «Кама») — Андрей Стоцкий (Челябинск, «Урал»).

«Ленинград» — «Кубань»

До 57 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, «Ленинград») — Андрей Пегливанян (Сочи, «Кубань»)
До 67 кг: Иван Григорьев (Санкт-Петербург, «Ленинград») — Карен Соловьев (Сочи, «Кубань»)
До 71 кг: Сергей Колденков (Санкт-Петербург, «Ленинград») — Евгений Кооль (Анапа, «Кубань»)
До 80 кг: Чеэрав Ашалаев (Буйнакск, «Ленинград») — Абдулла Ибрагимов (Махачкала, «Кубань»)
Свыше 92 кг: Светослав Тетерин (Санкт-Петербург, «Ленинград») — Давид Суров (Анапа, «Кубань»).

За победу команда получит 4 миллиона рублей, за второе место — 2 миллиона рублей, за третье — 1 миллион рублей, за четвертое — 500 тысяч рублей. Действующим чемпионом «Кубка Победы» является команда «Ленинград».

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