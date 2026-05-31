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Бивол ответил на обвинения в срыве третьего боя с Бетербиевым

Руслан Минаев

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол прокомментировал слухи о срыве третьего поединка против Артура Бетербиева.

«Говорят, что не держу слово? Не все знают историю, не все находятся внутри процесса. Так что у каждого в этом плане есть свое мнение», — заявил Бивол в беседе с ТАСС.

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Первый бой между Биволом и Бетербиевым состоялся в октябре 2024 года в Эр-Рияде. Победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, став абсолютным чемпионом мира. В феврале 2025 года прошел реванш: на этот раз судьи отдали победу Биволу также раздельным решением.

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Источник: ТАСС
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Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Бокс
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