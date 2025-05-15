WBO отклонила запрос Смита на поединок с Биволом из-за трилогии с Бетербиевым

Комитет Всемирной боксерской организации (WBO) отказал британцу Каллуму Смиту в проведении титульного боя в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола в связи с планируемым боем россиянина с соотечественником Артуром Бетербиевым.

При этом в организации отметили, что Смит останется обязательным претендентом WBO и первым в очереди на титульный шанс.

«Комитет считает, что ожидаемая трилогия Бивол — Бетербиев является уважительной причиной для продления срока обязательной защиты в данных обстоятельствах. Комитет отклоняет запрос на проведение обязательной защиты Дмитрия Бивола против Каллума Смита. Обязательная защита титула по версии WBO будет продлена с учетом предложенной трилогии Бивол — Бетербиев», — говорится в заявлении WBO.

В феврале Бивол взял реванш у Бетербиева на турнире в Эр-Рияде и завоевал принадлежавшие соотечественнику титулы WBC, WBO, IBF, WBA Super и IBO. В апреле Бивол освободил пояс по версии WBC.

Ранее сообщалось, что третий поединок между россиянами может пройти в конце 2025 года.