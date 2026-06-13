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13 июня, 15:25

Первая в истории арена IBA будет построена в Душанбе

Фото Пресс-служба IBA

Президент IBA Умар Кремлев вместе с председателем национального совета Высшего собрания Республики Таджикистан Маджлиси милли Маджлиси Оли и председателем города Душанбе Рустамом Эмомали заложили первый камень в основание будущей арены IBA.

Новая трехэтажная арена сможет вмещать до 7 000 зрителей. Здесь будут проходить международные и республиканские соревнования, а также другие спортивные мероприятия.

Арену построят на улице Низома Гянджеви на участке площадью 2,15 гектара. Рядом с ареной появится пятизвездочная гостиница на 340 номеров. Она сможет принимать спортсменов, тренеров, представителей команд и гостей турниров.

По проекту вокруг комплекса создадут зону отдыха, появятся большой парк, набережная, прогулочные дорожки и общественные пространства для жителей и гостей Душанбе.

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Умар Кремлев
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