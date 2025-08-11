Бокс/ММА
11 августа, 17:37

Хирн: «Команда Бетербиева знала о травме Бивола»

Руслан Минаев

Промоутер Эдди Хирн заявил, что в команде Артура Бетербиева знали о травме Дмитрия Бивола.

Ранее Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка, чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе сослался на операцию в связи с травмой.

«У Бивола травма, и в команде Бетербиева об этом знали. В Саудовской Аравии тоже об этом знали. Он не был готов драться в те сроки, которые они предложили. Бивол выиграл прошлый бой и сделал это убедительно. Думаю, что следующий поединок закончился бы еще более очевидной победой Дмитрия», — сказал Хирн на YouTube-канале iFL TV.

Дмитрий Бивол.Бивол объяснил причину срыва трилогии с Бетербиевым: боксер перенес операцию на спине

Бетербиев за карьеру одержал 21 победу (20 нокаутов) и 1 раз проиграл. Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержал 24 победы и потерпел 1 поражение.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
