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Дмитрий Бивол ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Игнат Заздравин
Корреспондент

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол рассказал, что пока не принял окончательного решения о завершении карьеры, но уже несколько лет воспринимает каждый свой поединок как последний.

По словам российского боксера, раньше он не представлял себя спортсменом после 35 лет и думал, что к этому возрасту уже будет заниматься другим делом.

«Последние несколько лет я и так выхожу на каждый бой как на последний. Я думаю: «Все, это будет, наверное, крайний бой». Чуть-чуть морально выгораешь, где-то — физически. У меня просто всегда еще планка была такая, что в 35 лет уже как бы надо заканчивать. В 35-36 лет я не видел себя боксером», — цитирует Бивола ТАСС.

Боксер отметил, что пока не знает, сколько еще сможет выступать на профессиональном уровне.

«Не знаю, сколько еще батарейка даст мне боксировать. Посмотрим. Пока я себя ощущаю периодически лет на 25, а иной раз и на все 50. Иногда бывает, проснешься после нагрузок и еле ходишь, не согнешься, не прогнешься, все болит ужасно. И думаешь: «Блин, я всю жизнь пашу». И вот почему до сих пор все болит?!» — добавил спортсмен.

35-летний Бивол за карьеру провел 26 поединков на профессиональном ринге, одержав 25 побед, 12 из которых — нокаутом. На его счету также 1 поражение.

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Источник: ТАСС
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Дмитрий Бивол
Бокс
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