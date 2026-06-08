Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

8 июня, 14:40

Сусленков проведет бой против Джойса 11 июля в Москве

Алина Савинова

Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков (14-0, КО 9) встретится с британцем Джозефом Джойсом (16-4, КО 15) на турнире IBA.PRO 19 в Москве 11 июля, сообщает пресс-служба соревнований.

В своем последнем бою 30-летний Сусленков в апреле в Серпухове техническим нокаутом победил немца Артура Манна. Россиянин владеет поясом чемпиона Европы по версии IBF. В рейтинге WBA он занимает девятую строчку.

«Джойс — мощный соперник с хорошей техникой и большим опытом. Это серьезный вызов. Чувствую азарт и сосредоточенность. Здесь важны кропотливая подготовка и тактика против его сильных сторон. Бой против Джойса дома — это мощная мотивация. Поддержка своих болельщиков, желание показать лучший бокс и сделать историческое заявление в Москве дают дополнительную энергию», — заявил Сусленков.

Джойс, в свою очередь, отметил, что рад возможности поехать в Россию и бросить вызов обладателю пояса WBA Continental.

40-летний Джойс является серебряным призером Олимпийских игр-2016, бронзовым призером чемпионата мира-2016, победителем Европейских игр-2015 и бронзовым призером чемпионата Европы-2013.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бокс
Артем Сусленков
Читайте также
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Утренний сбой на станции Кряж нарушил движение поездов в Самарской области
Высоту орбиты МКС скорректировали на 1,6 км перед заменой экипажа
Два сотрудника МЧС погибли и еще четверо пострадали в ДТП в Грозном
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Худоян победил филиппинца Хименеса и защитил пояс WBA Asia
Новости
RSS RSS
Все новости