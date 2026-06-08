Сусленков проведет бой против Джойса 11 июля в Москве

Обладатель пояса WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков (14-0, КО 9) встретится с британцем Джозефом Джойсом (16-4, КО 15) на турнире IBA.PRO 19 в Москве 11 июля, сообщает пресс-служба соревнований.

В своем последнем бою 30-летний Сусленков в апреле в Серпухове техническим нокаутом победил немца Артура Манна. Россиянин владеет поясом чемпиона Европы по версии IBF. В рейтинге WBA он занимает девятую строчку.

«Джойс — мощный соперник с хорошей техникой и большим опытом. Это серьезный вызов. Чувствую азарт и сосредоточенность. Здесь важны кропотливая подготовка и тактика против его сильных сторон. Бой против Джойса дома — это мощная мотивация. Поддержка своих болельщиков, желание показать лучший бокс и сделать историческое заявление в Москве дают дополнительную энергию», — заявил Сусленков.

Джойс, в свою очередь, отметил, что рад возможности поехать в Россию и бросить вызов обладателю пояса WBA Continental.

40-летний Джойс является серебряным призером Олимпийских игр-2016, бронзовым призером чемпионата мира-2016, победителем Европейских игр-2015 и бронзовым призером чемпионата Европы-2013.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max