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Сегодня, 16:57

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных спортсменов в 2025 году

Руслан Минаев

Американский журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей в спорте в 2025 году. Атлеты разделены в нем по категориям: иконы, титаны, инноваторы, лидеры.

В число икон вошли баскетболист Леброн Джеймс, футболист Лионель Месси, фигурист Илья Малинин, теннисисты Янник Синнер и Карлос Алькарас, гонщик «Формулы-1» Ландо Норрис, легкоатлет Арман Дюплантис, горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка Айтана Бонмати, киберспортсмен Ли Faker Сан Хек и велогонщик Тадей Погачар.

В список титанов журнал определил футболистов Криштиану Роналду и Эрлина Холанна, баскетболистов Виктора Вембаньяму и Шэя Гилджес-Александера, лыжника Йоханнеса Клебо, хоккеиста Джека Хьюза.

Среди инноваторов фигуристка Алиса Лю, баскетболисты Джейлен Брансон и Купер Флэгг, горнолыжница Линдси Вонн, а также автогонщик Денни Хэмлин вместе с бывшим баскетболистом Майклом Джорданом.

В число лидеров журнал включил принца Гарри, теннисистку Арину Соболенко, легкоатлетку Фейт Кипьегон, гонщика «Формулы-1» Кими Антонелли, баскетболиста Стефена Карри, гендиректора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта, гимнастку Джордан Чайлз, президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, лыжницу Джесси Диггинс, дартсмена Люка Литтлера и боксера Александра Усика.

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Александр Усик
Алиса Лю
Джек Хьюз
Джессика Диггинс
Илья Малинин
Йоханнес Клебо
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлинг Холанн
Футбол
Айтана Бонмати
Андреа Кими Антонелли
Арина Соболенко
Арман (Мондо) Дюплантис
Виктор Вембаньяма
Дана Уайт
Джанни Инфантино
Карлос Алькарас
Купер Флэгг
Ландо Норрис
Линдси Вонн
Майкл Джордан
Микаела Шиффрин
Тадей Погачар
Шэй Гилджес-Александер
Янник Синнер

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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