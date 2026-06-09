Журнал Time опубликовал список самых влиятельных спортсменов в 2025 году

Американский журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей в спорте в 2025 году. Атлеты разделены в нем по категориям: иконы, титаны, инноваторы, лидеры.

В число икон вошли баскетболист Леброн Джеймс, футболист Лионель Месси, фигурист Илья Малинин, теннисисты Янник Синнер и Карлос Алькарас, гонщик «Формулы-1» Ландо Норрис, легкоатлет Арман Дюплантис, горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка Айтана Бонмати, киберспортсмен Ли Faker Сан Хек и велогонщик Тадей Погачар.

В список титанов журнал определил футболистов Криштиану Роналду и Эрлина Холанна, баскетболистов Виктора Вембаньяму и Шэя Гилджес-Александера, лыжника Йоханнеса Клебо, хоккеиста Джека Хьюза.

Среди инноваторов фигуристка Алиса Лю, баскетболисты Джейлен Брансон и Купер Флэгг, горнолыжница Линдси Вонн, а также автогонщик Денни Хэмлин вместе с бывшим баскетболистом Майклом Джорданом.

В число лидеров журнал включил принца Гарри, теннисистку Арину Соболенко, легкоатлетку Фейт Кипьегон, гонщика «Формулы-1» Кими Антонелли, баскетболиста Стефена Карри, гендиректора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта, гимнастку Джордан Чайлз, президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, лыжницу Джесси Диггинс, дартсмена Люка Литтлера и боксера Александра Усика.