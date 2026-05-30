Петр Ян заявил, что Бивол отправит Айферта в нокаут

Чемпион UFC в легком весе Петр Ян уверен, что обладатель титулов по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелой весовой категории Дмитрий Бивол досрочно завершит бой с немцем Михаэлем Айфертом.

Титульный бой между 35-летним россиянином и 28-летним немцем состоится 30 мая в Екатеринбурге. Начало поединка запланировано на 21:30 по московскому времени.

«Жду досрочную победу Бивола», — приводит слова Яна ТАСС.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию боя Бивол — Айферт.

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