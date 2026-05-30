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Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: прямая трансляция боя

Дмитрий Бивол и Михаэль Айферт проведут бой 30 мая в Екатеринбурге
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дмитрий Бивол.
Фото Global Look Press

Началась трансляция боя-реванша между российским боксером Дмитрием Биволом (24-1) и немцем Михаэлем Айфертом (13-1). Поединок является главным событием вечера бокса в Екатеринбурге.

Бокс Профессиональный бокс: Бивол — Айферт

В России бой Бивол — Айферт в прямом эфире показывает Первый канал и его сайт 1tv.ru. Кроме того, поединок можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» (в окне ретрансляции эфира федерального канала, по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию титульного поединка. Ключевые события и результат боя Бивол — Айферт можно также отслеживать в матч-центре бокса и разделе бокса на нашем сайте.

Дмитрий Бивол&nbsp;&mdash; Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя.Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя

Перед боем 34-летний Бивол имеет в своем рекорде 24 победы (12 — нокаутом) и одно поражение, 28-летний Айферт — 13 побед (5 нокаутом) и 1 поражение.

Результат боя Бивол — Айферт может быть определен досрочно (нокаут, технический нокаут, снятие одного из соперников) или вердиктом судей после 12 раундов по три минуты (единогласно или раздельным решением большинства).

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Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
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