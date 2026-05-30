Российский боксер Всеволод Шумков и мексиканец Кристиан Оливо проведут боксерский поединок на турнире RCC Boxing Promotions в субботу, 30 мая. Вечер бокса пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге и начнется в 15.00 по московскому времени.

Поединок Шумкова и Оливо ожидается между около 20.00. На кону — пояс WBA Gold в категории до 57,2 кг.

В России в прямом эфире трансляцию боя Шумков — Оливо можно смотреть — в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube.

Рекорд Всеволода Шумкова в боксе — три победа и ноль поражений. Он является мастером спорта международного класса, чемпионом России, Европы и победителем чемпионата мира-2025. На счету 27-летнего Оливо 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Главным событием турнира RCC в Екатеринбурге станет бой между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять титулы Бивола по версиям WBA и IBF, а также пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.