Сегодня, 19:10

Всеволод Шумков — Кристиан Оливо: прямая трансляция боя

Всеволод Шумков и Кристиан Оливо проведут бой 30 мая в Екатеринбурге
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Российский боксер Всеволод Шумков и мексиканец Кристиан Оливо проведут боксерский поединок на турнире RCC Boxing Promotions в субботу, 30 мая. Вечер бокса пройдет на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге и начнется в 15.00 по московскому времени.

Поединок Шумкова и Оливо ожидается между около 20.00. На кону — пояс WBA Gold в категории до 57,2 кг.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя вечера.

Дмитрий Бивол&nbsp;&mdash; Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя.Дмитрий Бивол — Михаэль Айферт: онлайн-трансляция боя

В России в прямом эфире трансляцию боя Шумков — Оливо можно смотреть — в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и видеохостинге YouTube.

Рекорд Всеволода Шумкова в боксе — три победа и ноль поражений. Он является мастером спорта международного класса, чемпионом России, Европы и победителем чемпионата мира-2025. На счету 27-летнего Оливо 23 победы, 2 поражения и 1 ничья.

Главным событием турнира RCC в Екатеринбурге станет бой между россиянином Дмитрием Биволом и немцем Михаэлем Айфертом. На кону будут стоять титулы Бивола по версиям WBA и IBF, а также пояс чемпиона мира по версии журнала The Ring.

«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
