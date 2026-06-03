Бивол — о Бенавидесе: «С ним — классная история. Такой бой на Западе точно бы смотрели»

Российский боксер Дмитрий Бивол оценил возможность проведения боя против Артура Бетербиева и Давида Бенавидеса.

30 мая Бивол единогласным решением судей победил немца Михаэля Айферта в поединке в Екатеринбурге и защитил титулы WBA и IBF в полутяжелой весовой категории.

«Сейчас на Западе, конечно же, все «педалят» за Бенавидеса. А здесь у нас — за Артура Бетербиева. Что ближе, что быстрее, что интереснее с точки зрения дальнейшей карьеры, за то я и возьмусь. Хотелось бы больше, наверное. Завершить эту историю с одним бойцом и дальше двигаться вперед. Но если у промоутеров нет желания проводить бой на Западе, что ж тут, умирать, что ли, всем от этого?» — приводит ТАСС слова Бивола.

Также россиянин поделился мнением о том, чем хорош бой с Бенавидесом.

«Тем, что он боксер будущего поколения. То есть он еще задержится в боксе лет на пять-десять точно. С ним — классная история. Это один из лучших бойцов в мире. Такой классный бой на Западе точно бы смотрели», — добавил он.

35-летний Бивол за карьеру одержал 25 побед (12 нокаутом) и потерпел 1 поражение.

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