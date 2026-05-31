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Цзю о победе Бивола над Айфертом: «Бой был в одну кассу»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал «СЭ» победу россиянина Дмитрия Бивола над немцем Михаэлем Айфертом в поединке в Екатеринбурге.

«Бой был в одну кассу. Да, не самый лучший поединок Димы, но такое ему сейчас было нужно. Главное сейчас — это победа. Ждем следующих соперников в лице Бенавидеса или Бетербиева. Какой бой Бивола для меня был бы интереснее? Оба», — сказал Цзю «СЭ».

В этом поединке на кону были титулы WBA и IBF россиянина. Бой продолжался все 12 раундов.
На профессиональном ринге у Бивола 25 побед, в том числе 12 нокаутом, и одно поражение. У 28-летнего Айферта второе поражение при 13 победах.

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