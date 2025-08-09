Бивол начал восстанавливаться после операции на спине
Чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил о начале восстановления после хирургического вмешательства на спине.
«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем», — написал 34-летний россиянин в своем Telegram-канале.
По словам боксера, операция прошла успешно. Восстановление займет 6-8 недель. Затем Бивол намерен вернуться к тренировкам.
«Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — добавил спортсмен.
Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержал 24 победы и потерпел 1 поражение.
Источник: Telegram-канал Дмитрия Бивола
