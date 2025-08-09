Бокс/ММА
9 августа, 09:23

Бивол начал восстанавливаться после операции на спине

Павел Лопатко
Дмитрий Бивол.
Фото Reuters

Чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол сообщил о начале восстановления после хирургического вмешательства на спине.

«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более десяти лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем», — написал 34-летний россиянин в своем Telegram-канале.

По словам боксера, операция прошла успешно. Восстановление займет 6-8 недель. Затем Бивол намерен вернуться к тренировкам.

«Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — добавил спортсмен.

Бивол на профессиональном ринге провел 25 поединков, одержал 24 победы и потерпел 1 поражение.

Артур Бетербиев.Бетербиев не стал ждать Бивола и принял бой в ноябре. Их трилогия вообще когда-нибудь состоится?

Источник: Telegram-канал Дмитрия Бивола
Дмитрий Бивол
  Adiоs Amigos R

    Здоровья замечательному мастеру!

    12.08.2025

  Bodhishatva

    Дима пусть поправляется! И снова радует нас своим прекрасным боксом!

    09.08.2025

