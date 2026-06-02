Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Валуев поздравил Бивола с победой над Айфертом: «За Диму болеем и держим кулачки»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Дмитрия Бивола над немцем Михаэлем Айфертом в поединке в Екатеринбурге.

«Я его поздравил. За Диму болеем и держим кулачки. Каких-то ожиданий по будущим боям Бивола у меня нет. Самое главное, чтобы он не стоял на месте», — сказал Валуев «СЭ».

В этом поединке на кону были титулы WBA и IBF россиянина. Бой продолжался все 12 раундов.

На профессиональном ринге у Бивола 25 побед, в том числе 12 нокаутом, и 1 поражение. У 28-летнего Айферта второе поражение при 13 победах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Бивол
Михаэль Айферт
Николай Валуев
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
Через 15 лет — как о живых. Мысли о «Локомотиве», который навсегда с нами
«Спартак» везет вингера из Мексики, у динамовцев все-таки будет покупка, а «Зенит» перехватил у красно-белых вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 7 сентября
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Популярное видео
СКА подписал Игоря Ларионова
СКА подписал Игоря Ларионова
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Объявлен состав участников на финал «Кубка Победы-2026» по боксу

Бивол — о Бенавидесе: «С ним — классная история. Такой бой на Западе точно бы смотрели»
Новости
RSS RSS
Все новости