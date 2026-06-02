Валуев поздравил Бивола с победой над Айфертом: «За Диму болеем и держим кулачки»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» победу россиянина Дмитрия Бивола над немцем Михаэлем Айфертом в поединке в Екатеринбурге.

«Я его поздравил. За Диму болеем и держим кулачки. Каких-то ожиданий по будущим боям Бивола у меня нет. Самое главное, чтобы он не стоял на месте», — сказал Валуев «СЭ».

В этом поединке на кону были титулы WBA и IBF россиянина. Бой продолжался все 12 раундов.

На профессиональном ринге у Бивола 25 побед, в том числе 12 нокаутом, и 1 поражение. У 28-летнего Айферта второе поражение при 13 победах.

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