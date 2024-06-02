Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 11:42

Тищенко: «У Бетербиева и Бивола равные шансы выиграть бой за звание абсолютного чемпиона мира»

Тищенко заявил, что в бою Бетербиева и Бивола нет фаворита
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего боя за звание абсолютного чемпиона мира между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Жду интересного боя и того, чтобы он наконец-то состоялся. Желаю обоим им подойти к нему без травм и в наилучшей форме. Фаворит? Никто. Примерно равные шансы. Думаю, что это один из самых долгожданных поединков. Не часто проходят объединительные бои за все титулы, когда выявляется абсолютный чемпион. И уж точно не часто бой проходит между двумя российскими боксерами, сильнейшими на данный момент. Будет очень интересный, напряженный и захватывающий поединок», — сказал Тищенко «СЭ».

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Артур Бетербиев, но он получил травму.

После завершения поединка Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября.

Алексей Тищенко
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
2
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе
Уайт после победы Махачева: «Пока Джонс выступает, никто другой не может быть первым номером PFP»
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Дмитрий Бивол vs Артур Бетербиев: срыв боя двух россиян за четыре чемпионских пояса
Тищенко: «Бивол был сильнее. Еще до боя предполагал, что все закончится досрочно»
30 процентов Бивола нокаутировали Зинада. Сработал интеллект или инстинкт убийцы?
Бивол разбомбил Зинада в шестом раунде. Ливиец до этого кривлялся и даже быковал
Бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября
Бивол и Зинад прошли взвешивание перед поединком в Эр-Рияде
Бивол и Зинад провели первую дуэль взглядов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тищенко: «Бивол был сильнее. Еще до боя предполагал, что все закончится досрочно»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости