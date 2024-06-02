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Кудряшов: «Убойный удар Уайлдера пропал вместе с желанием научиться боксировать»

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов прокомментировал поражение британца Деонтея Уайлдера в бою против китайца Чжана Чжилэя.

Чжилэй нокаутировал оппонента в пятом раунде.

«Как боксер Деонтей Уайлдер не представлял никакой опасности для человека, который умеет боксировать как Чжан Чжилэй. Его убойный удар пропал вместе с желанием научиться боксировать: когда Уайлдер выходил и хотел забить соперника ударами, которые не поддаются никаким основам бокса, тогда это давало результат. Но я давно не видел этого», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.

На счету 41-летнего китайского спортсмена теперь 27 побед, два поражения и одна ничья. У 38-летнего Уайлдера в профессиональном боксе 48 боев, в которых он одержал 43 победы при четырех поражениях и одной ничьей.

Источник: MMA.Metaratings
Деонтей Уайлдер
Дмитрий Кудряшов
Чжан Чжилэй
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