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Сегодня, 01:58

Бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дмитрий Бивол.
Фото Reuters

Организаторы турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сообщили, что бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева пройдет 12 октября.

«Мы объявляем, что Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ты один из лучших боксеров в истории, ты заслуживаешь своих титулов. Мы хотим тебя видеть против Бенавидеса, мы хотим увидеть твой поединок против Опетая в первом тяжелом весе», — сказал один из организаторов.

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Бетербиев, но он получил травму.

39-летний Бетербиев является чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, а Бивол — чемпион WBA и IBO.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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