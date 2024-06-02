Бивол досрочно победил Зинада на турнире в Эр-Рияде

Российский боксер Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада в соглавном событии турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO. Россиянин впервые с марта 2018 года победил досрочно. Тогда он нокаутировал кубинца Салливана Барреру.

Для 30-летнего Зинада это первое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 22 победы (17 нокаутом).

У 33-летнего Бивола в профессиональном боксе — 23 победы в 23 поединках.