Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Лайфстаил

Сегодня, 10:00

«Cherchez la femme», ведь с ней не соскучишься. «История моей жены» — длинное кино о любви, свободе и море

Рецензия на фильм «История моей жены» от режиссера Ильдико Эньеди
Анна Константинова
Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».
Афиша фильма «История моей жены».
1/6
Кинотеатры не радуют заграничными блокбастерами, но это не значит, что смотреть там нечего. Медленные душераздирающие фильмы «на подумать» никто не отменял.

Венгерка Ильдико Эньеди сняла экранизацию романа «История моей жены», и с 3 марта ее трехчасовой фильм ждет своих зрителей. Что скрывается за волнами, будь то волна волос красотки Леи Сейду или морская волна, — разбираемся ниже.

«История моей жены»
драма, мелодрама
Режиссер: Ильдико Эньеди
Сценарий: Ильдико Эньеди, Милан Фюшт
В ролях: Леа Сейду, Гийс Нейбр, Луи Гаррель, Серджо Рубини, Жазмин Тринка, Луна Ведлер
Возраст: 16+
Премьера: 3 марта 2022

А вы знали, что киты спят вертикально, словно опущенные в воду поплавки? Это зрелище поистине завораживает. И символ спящего могучего животного — один из основополагающих в этой картине. Но это фильм не из цикла National Geographic, так что с животного мира внимание переключится на человеческий. «Будь у меня сын...» — начинает капитан грузового судна свой рассказ, советуя сыну, как жить в мире мужчин.

Афиша фильма «История моей жены».
Афиша фильма «История моей жены».

Двухметровый Якоб Штор (Гийс Нейбр) находится в своем упорядоченном суровом измерении. Его благополучие напрямую зависит от состояния корабля, матросов и его слабого пищеварения. Кок «на опыте» советует завести жену, мол, она-то и вылечит его несварение. Так что, спустившись на берег, Якоб обещает своему другу жениться на первой встречной. На его счастье, ею оказалась утонченная француженка Лиззи (Леа Сейду). Умная, непонятная и совершенно неуловимая — настоящая женщина. Но перед нами не традиционная история о «красавице и чудовище», все намного запутаннее.

Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».

Заслуженная режиссерка, чье мастерство признано наградами и в Каннах, и в Берлине, вернулась в большое кино с неожиданной для женщины историей. В последние годы принято говорить о «женском взгляде» в кинематографе. Здесь же Ильдико Эньеди препарирует человеческие отношения сами по себе, фокусируясь на взгляде главного героя — воплощении мужества. В интервью она признается, что изображенная история любви очень похожа на ее собственную. Ее высокий муж и она почти сразу решили жить вместе, а за его широкими плечами и замкнутостью кроется хрупкая и нежная душа. Таким же многогранным откроется зрителю и главный герой фильма.

Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».

Целью режиссера было сделать так, чтобы мы прожили всю историю вместе с прямодушным и честным капитаном, оказались с ним в одной лодке. Так, чтобы самая загадочная женщина перешла на другую сторону и гадала вместе героем-капитаном, что же на уме у его томной жены. Затянутый хронометраж дает возможность окунуться в морской мир Якоба. Его будни — это ветер, море и солнце. А корабельные путешествия — главный источник визионерского наслаждения в этом фильме. Железо, веревки и дерево выстраиваются в кадре в замысловатых ракурсах и начинают «говорить». Их постоянство против изменчивости природы на уровне кадра показывают основной конфликт характеров наших персонажей. И если противоборство машинерии и стихии вечно, то человеческие отношения меняются.

Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».

«История моей жены» рассказывает о семи уроках, которые выучил моряк Якоб с того момента, как познакомился с Лиззи. Их совместная жизнь, как это бывает со всеми влюбленными, полна взлетов и падений. Только наблюдать за ними с каждым уроком становится все более невыносимо. Растущее отчаяние Якоба (ведь он совершенно не понимает свою красавицу жену!) подкрепляется ее кажущейся бессердечностью. Разобраться в их чувствах почти невозможно, но главный герой «должен сам подстроиться под жизнь», как учит его полуголая жена. И зритель становится свидетелем того, как закоренелый моряк расширяет свои горизонты, оступается, учится смотреть на мир без ограничений и находит самого себя.

Этот мучительный поиск, это пробуждение спящего кита идет бок о бок с портовой поэзией. Море, цветное небо и могучие винты символизируют постоянство. А буйные матросы — непредсказуемость жизни. Все события сопровождаются бережным изображением деталей: кок перебирает крупу неуклюжими пальцами, канат на палубе повторяет движение волн за бортом. Или уже на земле камера задержится на нежном движении рук и блеске обручального кольца — и зритель поймет все без слов. Нельзя сказать, что в этом фильме мало говорят, но все же большее осознается за счет взглядов и движений.

Кадр из фильма «История моей жены».
Кадр из фильма «История моей жены».

Эта могучая экранизация — настоящий портал в другое время и реальность. Но приходить туда надо готовым к медленному действию, редким событиям и огромному количеству многозначительных взглядов. Вообще, фильм может и убаюкать: три часа разбавленного повествования, волны и неприхотливая мелодия на фоне делают свое дело. Глубокая и непознанная героиня Леи Сейду наскучивает своей однообразной «непонятностью», а экспериментальные выпады и недовольство главного героя как-то выводят из себя.

Так еще и развязка, скорее всего, разочарует зрителей. Выученные на массовых мелодрамах, мы ждем хеппи-энда. Но такого ли? В конце герой снова вспоминает о своем гипотетическом сыне, только в этот раз решает ничего ему не советовать. За счет условной закольцовки сюжета режиссер доступно показал, какие метаморфозы приключились с героем, понятные даже на фоне скупой актерской игры.

Если не ходить вокруг да около, то это кино для просмотра глазами и ушами, но не головой, потому что главную загадку (жену Лиззи) отгадать невозможно. Может, эта женщина и должна остаться загадкой. Главное, чтобы после просмотра хоть кто-то из зрителей тоже выучил парочку уроков роковой красавицы.

6
3
Читайте также
Положительную пробу на мельдоний сдала даже лошадь. Дикая история с допингом
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» могут отсудить огромные деньги»: юрист рассказал о волне исков к спортивным организациям
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Публичное выступление: секреты успешного ораторского искусства
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube