Кинотеатры не радуют заграничными блокбастерами, но это не значит, что смотреть там нечего. Медленные душераздирающие фильмы «на подумать» никто не отменял.

Венгерка Ильдико Эньеди сняла экранизацию романа «История моей жены», и с 3 марта ее трехчасовой фильм ждет своих зрителей. Что скрывается за волнами, будь то волна волос красотки Леи Сейду или морская волна, — разбираемся ниже.

«История моей жены»

драма, мелодрама

Режиссер: Ильдико Эньеди

Сценарий: Ильдико Эньеди, Милан Фюшт

В ролях: Леа Сейду, Гийс Нейбр, Луи Гаррель, Серджо Рубини, Жазмин Тринка, Луна Ведлер

Возраст: 16+

Премьера: 3 марта 2022

А вы знали, что киты спят вертикально, словно опущенные в воду поплавки? Это зрелище поистине завораживает. И символ спящего могучего животного — один из основополагающих в этой картине. Но это фильм не из цикла National Geographic, так что с животного мира внимание переключится на человеческий. «Будь у меня сын...» — начинает капитан грузового судна свой рассказ, советуя сыну, как жить в мире мужчин.

Афиша фильма «История моей жены».

Двухметровый Якоб Штор (Гийс Нейбр) находится в своем упорядоченном суровом измерении. Его благополучие напрямую зависит от состояния корабля, матросов и его слабого пищеварения. Кок «на опыте» советует завести жену, мол, она-то и вылечит его несварение. Так что, спустившись на берег, Якоб обещает своему другу жениться на первой встречной. На его счастье, ею оказалась утонченная француженка Лиззи (Леа Сейду). Умная, непонятная и совершенно неуловимая — настоящая женщина. Но перед нами не традиционная история о «красавице и чудовище», все намного запутаннее.

Кадр из фильма «История моей жены».

Заслуженная режиссерка, чье мастерство признано наградами и в Каннах, и в Берлине, вернулась в большое кино с неожиданной для женщины историей. В последние годы принято говорить о «женском взгляде» в кинематографе. Здесь же Ильдико Эньеди препарирует человеческие отношения сами по себе, фокусируясь на взгляде главного героя — воплощении мужества. В интервью она признается, что изображенная история любви очень похожа на ее собственную. Ее высокий муж и она почти сразу решили жить вместе, а за его широкими плечами и замкнутостью кроется хрупкая и нежная душа. Таким же многогранным откроется зрителю и главный герой фильма.

Кадр из фильма «История моей жены».

Целью режиссера было сделать так, чтобы мы прожили всю историю вместе с прямодушным и честным капитаном, оказались с ним в одной лодке. Так, чтобы самая загадочная женщина перешла на другую сторону и гадала вместе героем-капитаном, что же на уме у его томной жены. Затянутый хронометраж дает возможность окунуться в морской мир Якоба. Его будни — это ветер, море и солнце. А корабельные путешествия — главный источник визионерского наслаждения в этом фильме. Железо, веревки и дерево выстраиваются в кадре в замысловатых ракурсах и начинают «говорить». Их постоянство против изменчивости природы на уровне кадра показывают основной конфликт характеров наших персонажей. И если противоборство машинерии и стихии вечно, то человеческие отношения меняются.

Кадр из фильма «История моей жены».

«История моей жены» рассказывает о семи уроках, которые выучил моряк Якоб с того момента, как познакомился с Лиззи. Их совместная жизнь, как это бывает со всеми влюбленными, полна взлетов и падений. Только наблюдать за ними с каждым уроком становится все более невыносимо. Растущее отчаяние Якоба (ведь он совершенно не понимает свою красавицу жену!) подкрепляется ее кажущейся бессердечностью. Разобраться в их чувствах почти невозможно, но главный герой «должен сам подстроиться под жизнь», как учит его полуголая жена. И зритель становится свидетелем того, как закоренелый моряк расширяет свои горизонты, оступается, учится смотреть на мир без ограничений и находит самого себя.

Этот мучительный поиск, это пробуждение спящего кита идет бок о бок с портовой поэзией. Море, цветное небо и могучие винты символизируют постоянство. А буйные матросы — непредсказуемость жизни. Все события сопровождаются бережным изображением деталей: кок перебирает крупу неуклюжими пальцами, канат на палубе повторяет движение волн за бортом. Или уже на земле камера задержится на нежном движении рук и блеске обручального кольца — и зритель поймет все без слов. Нельзя сказать, что в этом фильме мало говорят, но все же большее осознается за счет взглядов и движений.

Кадр из фильма «История моей жены».

Эта могучая экранизация — настоящий портал в другое время и реальность. Но приходить туда надо готовым к медленному действию, редким событиям и огромному количеству многозначительных взглядов. Вообще, фильм может и убаюкать: три часа разбавленного повествования, волны и неприхотливая мелодия на фоне делают свое дело. Глубокая и непознанная героиня Леи Сейду наскучивает своей однообразной «непонятностью», а экспериментальные выпады и недовольство главного героя как-то выводят из себя.

Так еще и развязка, скорее всего, разочарует зрителей. Выученные на массовых мелодрамах, мы ждем хеппи-энда. Но такого ли? В конце герой снова вспоминает о своем гипотетическом сыне, только в этот раз решает ничего ему не советовать. За счет условной закольцовки сюжета режиссер доступно показал, какие метаморфозы приключились с героем, понятные даже на фоне скупой актерской игры.

Если не ходить вокруг да около, то это кино для просмотра глазами и ушами, но не головой, потому что главную загадку (жену Лиззи) отгадать невозможно. Может, эта женщина и должна остаться загадкой. Главное, чтобы после просмотра хоть кто-то из зрителей тоже выучил парочку уроков роковой красавицы.