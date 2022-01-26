5 упражнений для расслабления в конце дня

Легкие упражнения для восстановления перед сном.

Физические упражнения обладают массой известных преимуществ: от снижения веса, до улучшения состояния здоровья всего организма. Тренировки до завтрака, в обеденный перерыв или после работы прочно вошли в жизнь современного человека, когда физическая деятельность перед сном кажется чем-то совершенно неоправданным. Разберемся, какие упражнения в конце дня могут быть полезны и в чем преимущества вечерних тренировок.

Время ваших тренировок имеет огромное значение. Так же, как утренние упражнения повышают вашу мозговую активность и уровень эндорфинов, слишком поздние занятия вечером могут затруднить засыпание и сон. Но ключевым вопросом поздних тренировок является их интенсивность.

Эффекты тренировок перед сном

Исследования показывают, что регулярная физическая активность умеренной интенсивности приносит пользу людям с хронической бессонницей. Тренировки сокращают время засыпания и количество пробуждений среди ночи.

Физическая активность является естественной защитой организма от стрессовых воздействий. Исследование 2014 года показало, что регулярные аэробные упражнения значительно снижают уровень кортизола в стрессовых ситуациях. Учитывая, что повышенный уровень гормона стресса и недосыпание тесно взаимосвязаны, физические упражнения являются эффективным методом управления стрессом, который помогает удовлетворить потребность во сне (количество сна, предопределенное генетически).

Что касается физической активности перед сном, то согласно исследованию 2019 года, опубликованному в Journal of Sports Medicine, вечерние тренировки значительно увеличивают медленноволновой сон (глубокий сон), который необходим для восстановления мышц и улучшения памяти.

Но прежде чем вы решите сегодня вечером провести высокоинтенсивную тренировку, вы должны знать о некоторых тонкостях упражнений перед сном. Когда вы тренируетесь, ваше тело выделяет повышенное количество гормонов стресса — адреналина и кортизола. Эти гормоны наряду с всплеском вашего метаболизма, частоты сердечных сокращений и артериального давления повышают температуру вашего тела.

Когда ваше тело находится в стрессовом режиме и борется с температурой выше нормы, вам, естественно, значительно труднее заснуть. Даже если вам каким-то образом удается задремать, тот же метаанализ 2019 года, который обсуждался ранее, отмечает, что энергичные упражнения перед сном снижают эффективность вашего сна, тем самым сокращая общее время сна.

Как правильно тренироваться перед сном?

Чтобы свести к минимуму возможные нарушения сна при тренировке ночью, помните об этих трех факторах:

Интенсивность

Поскольку энергичные упражнения в течение часа перед сном негативно влияют на засыпание, выбирайте тренировки легкой и средней интенсивности как минимум за 1,5 часа до сна. Это дает температуре тела достаточно времени, чтобы вернуться к исходному уровню, не ставя под угрозу ночной сон.

Проблемы со сном

Решая тренироваться поздно вечером, обратите внимание на то, насколько быстро вы засыпаете и нет ли у вас дефицита сна. Если вы обычно плохо спите (например, у вас бессонница), тренируйтесь как минимум за четыре часа до целевого времени отхода ко сну.

Суть в том, что занятия спортом незадолго до целевого времени отхода ко сну снижают шансы на хороший ночной сон. Вдобавок ко всему чем интенсивнее ваша тренировка, тем больше времени требуется вашему телу, чтобы прийти в норму и погрузиться в сон. Следите за временем и интенсивностью занятий, чтобы убедиться, что вы не тренируетесь за счет потери сна.

Тип нагрузки

Откажитесь от аэробных упражнений и тренировок с отягощениями в пользу мягких, расслабляющих физических упражнений, таких как йога и пилатес. Исследования показывают, что три месяца хатха-йоги и медитации по вечерам повышают уровень мелатонина, что благотворно влияет на ночной сон.

Упражнения для вечернего расслабления

Випарита Карани («березка»)

Эта асана из практик йоги практически имитирует хорошо известную нам с детства «березку». Относится к перевернутым позициям и оказывает положительное влияние на восстановление кровообращения и лимфооттока в нижней части тела после долгого дня на ногах или в сидячем положении. Полезна при варикозном расширении вен и идеальна для вечернего расслабления.

Техника выполнения:

Лягте на спину и поднимите ноги перпендикулярно полу. Руки при этом вытянуты вдоль тела вниз.

На вдохе упритесь локтями в пол и напрягите мышцы плечевого пояса. Приподнимите таз над полом, направляя его вверх за ногами. Ноги при этом могут слегка уйти за проекцию головы.

Далее положите ладони на поясницу и распределите вес тела на них, освобождая шею от нагрузки. Начинающие зачастую используют затылок и шею в качестве основной точки опоры, что в корне неправильно.

Упражнения для расслабления.