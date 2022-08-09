Европейский автомобиль без Европы. Что ждет «Ладу-Весту» дальше?
Эта история началась задолго до сентября 2015 года, когда первые серийные «Весты» сошли с конвейера автозавода в Ижевске. Еще в 2004 году был представлен концепт-кар «Лада-Силуэт», первый представитель так называемого проекта Lada C, в рамках которого планировалось создать семейство моделей более высокого класса, чем тогдашние серийные «Лады». Разработки велись совместно с компанией Magna, планировавшей поставлять компоненты для будущих серийных автомобилей, начало выпуска которых было намечено на 2009 год. «Силуэт», получивший индекс ВАЗ-2116, представлял собой переднеприводный седан с колесной базой 2,64 метра, габаритной длиной 4,57 метра, шириной 1,78 метра и высотой 1,53 метра. Для автомобиля был заявлен 1,8-литровый двигатель, в перспективе планировался и двухлитровый агрегат.
В последующие годы было построено несколько опытных образцов, в том числе с кузовами универсал (ВАЗ-2117) и хэтчбек (ВАЗ-2118). В 2007 году в Женеве дебютировала концептуальная трехдверка, а в 2008-м на Московском автосалоне показали даже кросс-хэтч, предвосхитивший будущий XRAY, который появился, тоже в виде концепта, лишь четыре года спустя. И это была уже новая эпоха: в том же 2008 году «Лада» перешла под контроль альянса Renault-Nissan, и проект был заморожен, поскольку французы пришли со своей платформой В0. Но в 2013-м президентом компании стал швед Бу Андерссон — считается, что именно он вдохнул в старый проект новую жизнь и стал крестным отцом «Весты», дебютировавшей в концептуальном виде в Москве в августе 2014 года. Тогда же была объявлена минимальная цена будущей серийной модели, 400 тысяч рублей, которая затем многократно корректировалась, а сегодня кажется просто смешной.
Еще один иностранец, без которого «Весты» бы не было, — англичанин Стив Маттин, шеф-дизайнер «Лады». Его первой работой в Тольятти был вышеупомянутый XRAY, но первой в серию пошла именно Vesta, получившая уже узнаваемый «икс-фейс» и силуэт, напоминающий Volvo S60 образца 2009 года (напомним, до «Лады» Маттин трудился на Volvo). Помимо этого, «Веста» отличалась от «Силуэта» немного более скромными габаритами: новые владельцы не хотели получить конкурента для седанов Nissan Almera и Sentra. Поэтому и позиционировали новинку не как модель С-класса, а как одного из самых крупных представителей сегмента В. А вот для близкого по многим параметрам Renault Logan она стала серьезной соперницей, главным образом благодаря дизайну, привлекательным ценам и новой платформе.
Как известно, шасси «Весты» принципиально не отличается от логановского: передняя подвеска McPherson на подрамнике, задняя торсионная балка, рулевое управление с электрическим усилителем. Но у «Лады» оригинальные передние рычаги — L-образные вместо А-образных (они позволили избавиться от ударов на руле без ущерба для информативности) — и своя задняя подвеска, представляющая собой модернизированный узел от Renault ZOE. Это обеспечило не только хорошие ездовые манеры, многократно проверенные тестами, но и большую конструктивную гибкость: в частности, только на «Весте» удалось совместить японскую коробку-вариатор и подвеску с нормальным дорожным просветом, в то время как XRAY, построенный на платформе В0, получил этот самый вариатор только в приподнятой версии Cross.