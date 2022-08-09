Европейский автомобиль без Европы. Что ждет «Ладу-Весту» дальше?

Флагманский седан Lada притягивал внимание на протяжении всей своей карьеры. Сейчас на «Весту» опять смотрят как на надежду АвтоВАЗа, что дает нам повод вспомнить основные вехи ее биографии.

Эта история началась задолго до сентября 2015 года, когда первые серийные «Весты» сошли с конвейера автозавода в Ижевске. Еще в 2004 году был представлен концепт-кар «Лада-Силуэт», первый представитель так называемого проекта Lada C, в рамках которого планировалось создать семейство моделей более высокого класса, чем тогдашние серийные «Лады». Разработки велись совместно с компанией Magna, планировавшей поставлять компоненты для будущих серийных автомобилей, начало выпуска которых было намечено на 2009 год. «Силуэт», получивший индекс ВАЗ-2116, представлял собой переднеприводный седан с колесной базой 2,64 метра, габаритной длиной 4,57 метра, шириной 1,78 метра и высотой 1,53 метра. Для автомобиля был заявлен 1,8-литровый двигатель, в перспективе планировался и двухлитровый агрегат.

Lada Silhouette. Lada

В последующие годы было построено несколько опытных образцов, в том числе с кузовами универсал (ВАЗ-2117) и хэтчбек (ВАЗ-2118). В 2007 году в Женеве дебютировала концептуальная трехдверка, а в 2008-м на Московском автосалоне показали даже кросс-хэтч, предвосхитивший будущий XRAY, который появился, тоже в виде концепта, лишь четыре года спустя. И это была уже новая эпоха: в том же 2008 году «Лада» перешла под контроль альянса Renault-Nissan, и проект был заморожен, поскольку французы пришли со своей платформой В0. Но в 2013-м президентом компании стал швед Бу Андерссон — считается, что именно он вдохнул в старый проект новую жизнь и стал крестным отцом «Весты», дебютировавшей в концептуальном виде в Москве в августе 2014 года. Тогда же была объявлена минимальная цена будущей серийной модели, 400 тысяч рублей, которая затем многократно корректировалась, а сегодня кажется просто смешной.

Lada Vesta Concept. Lada

Еще один иностранец, без которого «Весты» бы не было, — англичанин Стив Маттин, шеф-дизайнер «Лады». Его первой работой в Тольятти был вышеупомянутый XRAY, но первой в серию пошла именно Vesta, получившая уже узнаваемый «икс-фейс» и силуэт, напоминающий Volvo S60 образца 2009 года (напомним, до «Лады» Маттин трудился на Volvo). Помимо этого, «Веста» отличалась от «Силуэта» немного более скромными габаритами: новые владельцы не хотели получить конкурента для седанов Nissan Almera и Sentra. Поэтому и позиционировали новинку не как модель С-класса, а как одного из самых крупных представителей сегмента В. А вот для близкого по многим параметрам Renault Logan она стала серьезной соперницей, главным образом благодаря дизайну, привлекательным ценам и новой платформе.

Как известно, шасси «Весты» принципиально не отличается от логановского: передняя подвеска McPherson на подрамнике, задняя торсионная балка, рулевое управление с электрическим усилителем. Но у «Лады» оригинальные передние рычаги — L-образные вместо А-образных (они позволили избавиться от ударов на руле без ущерба для информативности) — и своя задняя подвеска, представляющая собой модернизированный узел от Renault ZOE. Это обеспечило не только хорошие ездовые манеры, многократно проверенные тестами, но и большую конструктивную гибкость: в частности, только на «Весте» удалось совместить японскую коробку-вариатор и подвеску с нормальным дорожным просветом, в то время как XRAY, построенный на платформе В0, получил этот самый вариатор только в приподнятой версии Cross.