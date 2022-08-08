Нужен ли техосмотр автомобилям старше четырех лет?

Разбираемся что сейчас происходит с техосмотром. Для кого его отменили, а кому его проходить нужно и как часто, а также что будет, если его не пройти.

Не так давно в России наконец-то отменили такую откровенно странную процедуру, как обязательный техосмотр для автомобилей. Тем более это логично, если учесть, что многие автовладельцы, как говорят, проходили ТО... не совсем честно. И, кстати, согласно статистике ГИБДД, на аварийность отмена не повлияла. Только вот отменили техосмотр, к сожалению, не полностью, а точнее, не для всех. Поэтому в некоторых случаях его проходить все-таки нужно.

Раньше техосмотр был необходим для автомобилей старше четырех лет. А что сейчас?

Что было раньше

Напомним, что раньше автовладелец обязан был пройти техосмотр (ТО), когда его машине исполнялось четыре года. Точнее, это нужно было сделать до начала того года, когда это случалось, месяц и дата при этом не учитывались. Для физических лиц (то есть обычных автомобилистов) ответственности за непрохождение ТО как таковой не было, но зато без прохождения невозможно было купить полис ОСАГО, без которого, как известно, ездить нельзя. Далее проходить техосмотр снова нужно было через два года, а потом — каждый год.

Любопытно, что если полис ОСАГО был куплен до того, как возникла необходимость пройти ТО, то действовать такой полис не прекращал. Однако при аварии страховая компания вполне могла потребовать у водителя регрессного возмещения ей ущерба, если он был виновен.

До сих пор речь шла о простых автовладельцах и о легковом транспорте. Если автомобиль был оформлен на юридическое лицо или использовался для бизнеса (в том числе в качестве обычного такси), а также во всех случаях с грузовиками (с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны), техосмотр нужно было делать по другим «графикам», а за его отсутствие полагался штраф 500-800 рублей.

Техосмотр автомобиля. Фото Global Look Press

А что теперь?

Сейчас легковым автомобилям, которые оформлены на физические лица и не используются для бизнеса (например, все того же такси), проходить техосмотр нужно только в двух случаях. Во-первых, это смена владельца — новый собственник не сможет поставить машину без техосмотра на учет в ГИБДД. Причем здесь также учитывается возраст автомобиля: ТО нужен только для машин старше, опять-таки, четырех лет. Таким образом, если вы купили с рук двухлетку, то никакой техосмотр вам не понадобится. При этом ни пробег, ни какие-либо еще факторы здесь роли играть не будут. И, напротив, если вашему автомобилю уже пять лет, вы можете совершенно законно ездить без техосмотра, он понадобится только при перерегистрации машины.

Второй случай — это оформление внесенных в конструкцию автомобиля изменений. И вот здесь возраст роли уже не играет. Если вы хотите узаконить какой-нибудь тюнинг — пройти техосмотр потребуется.

Ни в каких иных ситуациях ТО для автолюбителей не требуется. Соответственно, никаких штрафов за отсутствие техосмотра для обычных автомобилистов сейчас нет. При покупке полиса ОСАГО техосмотр также не требуется, а в случае ДТП страховая не сможет предъявить регресс на основании непрохождения ТО.

Все вышесказанное, разумеется, не означает, что автомобилист не должен следить за состоянием своего транспортного средства. Не нужно быть инженером, чтобы понимать: состояние это напрямую связано с безопасностью как самого владельца машины, так и окружающих. Лучше всего регулярно (и вовремя) проходить предусмотренные производителем процедуры техобслуживания, причем делать это в адекватном сервисе.

Техосмотр автомобиля. Фото Global Look Press

Добровольный техосмотр

Некоторые автомобилисты, возможно, слышали что-то о том, что законодатели планируют сделать возможность проходить техосмотр добровольно, при этом прошедшим его автовладельцем будут предоставляться какие-то бонусы, например, скидки на оплату транспортного налога или покупку полиса ОСАГО. Действительно, такие идеи периодически появляются в различных структурах — от Госдумы до МВД. Но конкретно на данный момент никаких подобных законов принято не было. Дальше разговоров дело не пошло.

Техосмотр автомобиля. Фото Global Look Press

А как у предпринимателей?

Напоследок отметим, какие сейчас требования к прохождению ТО коммерческим транспортом. С 1 марта 2022 года штраф за непрохождение техосмотра для водителей таких машин составляет 2000 рублей, причем выписываться он может раз в сутки. Для покупки полиса ОСАГО техосмотр теперь не требуется — да, даже юридическим лицам. А вот предъявить таковым регресс в случае аварии при отсутствии пройденного ТО страховщики по-прежнему могут.

Что касается периодичности прохождения, то они сейчас таковы.

Легковые автомобили (кроме такси) и грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны:

- возрастом 4-10 лет — один раз в два года;

- возрастом более 10 лет — один раз в год.

Грузовые автомобили (с разрешенной массой более 3,5 тонны):

- один раз в год.

Учебные автомобили:

- один раз в год.

Транспортные средства со спецсигналами:

- один раз в год.

Автобусы, такси, а также грузовики, предназначенные для перевозки пассажиров с числом мест более восьми:

- возрастом до пяти лет — один раз в год;

- возрастом более пяти лет — два раза в год.

Транспортные средства для перевозки опасных грузов:

- два раза в год.