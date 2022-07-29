Индийский автопром: четыре метра каждому

России нужно создавать автомобильную отрасль почти с нуля, и помочь в этом нам может зарубежный опыт. Например, опыт Индии с ее специфическим «четырехметровым» сегментом.

Suzuki Baleno. Suzuki

Данная тема сродни японской теме кей-каров, когда владельцы автомобилей, укладывающихся в определенные ограничения по габаритам и некоторым другим параметрам, пользуются серьезными налоговыми льготами. Смысл тот же самый — стимулировать покупателей и производителей к эксплуатации и выпуску компактных моделей, дабы более эффективно использовать парковки, уменьшить длину заторов и т. д. Кроме того, маленькая машина, как правило, еще и экономичная, недаром рабочий объем двигателей кей-каров ограничен смешными 660 кубическими сантиметрами. Однако в Индии все не так строго: моторы могут быть 1,5-литровыми, а допустимая габаритная длина автомобиля — не японские 3,4 метра, а четыре метра ровно, поэтому все производители вписывают этот параметр в узкий промежуток 3990-3999 мм. Это не значит, что все без исключения местные машины имеют именно такую длину, но доля четырехметровых очень велика, и она становится все больше.

Suzuki Dzire. Suzuki

По итогам 2021 года самым популярным новым автомобилем в Индии стал хэтчбек Baleno, близкий по многим параметрам к нашей «Гранте» и выпускающийся совместным предприятием Maruti-Suzuki. Также в десятку лидеров вошли еще две четырехметровые модели Suzuki, Dzire и Vitara Brezza, и обе нам знакомы в несколько ином качестве. Ведь Suzuki Dzire — не что иное, как маленький хэтчбек Swift с пристроенным сзади отдельным багажником, из-за которого длина выросла до требуемой величины, а индийская Vitara — напротив, укороченная и упрощенная версия глобального кроссовера с передним приводом. Подобные и даже более серьезные изменения претерпели в Индии многие автомобили: к примеру, ныне уже не выпускающийся седан Mahindra Verito Vibe — это Renault Logan первого поколения с полностью переделанной задней частью, немного напоминающей второй Ford Focus.

Mahindra Verito Vibe. Mahindra

Сейчас и Mahindra, и Renault производят еще более примечательные оригинальные модели четырехметрового класса: их ухитрились сделать семиместными при столь скромных габаритах. Переднеприводный микровэн Renault Triber имеет обычную компоновку салона, а Mahindra Bolero Neo — задний привод, рамную конструкцию и откидные задние «стульчики», на которых пассажиры сидят лицом друг к другу. Разумеется, в обоих случаях на особый простор сзади рассчитывать не приходится, но индийцы — народ не привередливый и компанейский: как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Renault Triber. Renault

Едва ли такая концепция приемлема для нас, другое дело — четырехметровые кроссоверы, подобные вышеупомянутому Suzuki Vitara Brezza. На немного видоизмененной платформе того же Triber построили весьма симпатичный тандем Renault Kiger — Nissan Magnite, который пока не достиг больших высот, но уверенно наращивает темп. Большей популярностью пока пользуются такие одноклассники, как Ford EcoSport, когда-то продававшийся в России, Tata Nexon, Honda WR-V, родственные Hyundai Venue и Kia Sonet. Многие из этих моделей локализованы не только в Индии, но и в других небогатых странах (Индонезия, Бразилия), практически все имеют только передний привод и скромную начальную комплектацию. Но в списках опций нередко встречаются продвинутые мультимедийные системы, камеры кругового обзора и даже некоторые электронные ассистенты, вроде адаптивного круиз-контроля.

Kia Sonet. Kia

Кстати, на индийском рынке присутствуют многие модели, доступные в России, и можно провести некоторые параллели. Например, четырехметровый Kia Sonet в самом доступном исполнении, с трехцилиндровым литровым турбомотором и механической коробкой передач, почти в полтора раза дешевле хорошо знакомого нам «Селтоса», то есть у нас по нынешним ценам он мог бы стоить 1,2-1,3 миллиона рублей, чуть больше, чем Lada XRAY. Еще дешевле оказался бы Nissan Magnite — естественно, при условии локализации производства, что нам едва ли светит. А вот с «Махиндрой» можно было бы попробовать...