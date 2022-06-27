Антикризисная LADA Granta: каким получился самый доступный автомобиль

В середине июня АвтоВАЗ объявил о старте продаж LADA Granta Classic '22 — самого доступного, как отмечает производитель, автомобиля на российском рынке. Разбираемся, что это получился за агрегат.

Без АБС, подушек и ГЛОНАССа

Выпуск «антикризисной» «Гранты» сопровождался огромным количеством слухов, но по-настоящему разобраться, каким получился автомобиль, удалось лишь после того, как первые экземпляры сошли с конвейера. К слову, Classic «22 можно приобрести в трех кузовах — седан, лифтбек и универсал.

В стандартной комплектации автомобиль поставляется с 14-дюймовыми дисками, но можно заказать версию с легкосплавными 15-дюймовыми. Закрывая тему с внешним видом, отметим, что у Classic «22, в отличие от предшественницы, окрашены в цвет кузова корпуса зеркал, а также ручки и молдинги дверей.

А вот в начинке новой «Гранте» похвастаться нечем — здесь и скрывается вся ее «антикризисность». Пожалуй, главное, что обращает на себя внимание, — это полное отсутствие подушек безопасности — их нет ни у водителя, ни у пассажира. Чтобы хоть как-то компенсировать их отсутствие со стороны водителя, травмобезопасная накладка на руле выполнена из более мягкого пластика, чтобы смягчить возможный удар о него при ДТП.

Нет в машине и блока ABS. Вместо дефицитной электроники на «Ладу» вернулся механический регулятор тормозных сил, в народе названный колдуном. Его задача — перераспределить тормозное усилие на задней оси в случае слишком большого крена кузова, чтобы избежать заноса.

Оснащается «антикризисная» Granta проверенным восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, адаптированным для работы на бензине АИ-92. Коробка передач у Classic «22 механическая тросовая пятиступенчатая — автоматической трансмиссии в ближайшее время не ожидается, хотя в теории в будущем на «Гранте», по словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, могут появиться китайские гидромеханические «автоматы».

Кроме того, нет в Granta Classic «22 и блока «ЭРА-ГЛОНАСС» — до 1 августа производителям разрешено выпускать автомобили без него. После этой даты, продавая автомобиль без «ЭРА-ГЛОНАСС», производитель обязан бесплатно установить блок, как только он появится в наличии.

Classic «22 и будущее

На сегодняшний день LADA Granta Classic «22 при рекомендованной розничной цене в 678 тысяч рублей — это самый доступный автомобиль на рынке, что и является его главным преимуществом. Кроме того, эта машина собирается в России и позволяет отечественной автомобильной промышленности существовать, что в условиях нынешних ограничений уже достижение.

LADA Granta. Фото Global Look Press

Сама по себе Classic «22 сделана так, чтобы в будущем восполнить опции, которых ей сейчас не хватает. Так, по информации «Лада.Онлайн», в конце августа ожидается версия с кондиционером — в такой комплектации стоимость автомобиля будет на 47 тысяч рублей выше.

Параллельно, согласно разным источникам, идут переговоры с рядом зарубежных поставщиков, и в случае их успеха к Granta вернутся ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности, хотя эксперты ждут этого не ранее чем в 2023 году. В то же время, по неофициальным данным, дочернее предприятие АвтоВАЗа — LADA Sport — займется производством версии Granta Drive Active. В ней, как и в Classic «22, не будет ABS и «ЭРА-ГЛОНАСС», но найдется место кондиционеру, а потому можно предположить, что и другие опции появятся в ней раньше.

Пока же LADA Granta Classic «22 — фактически «невыездной» автомобиль для внутреннего пользования. При покупке владелец обязан подписать бумагу, в которой сообщает, что оповещен о запрете выезда автомобиля за пределы Российской Федерации — это связано с тем, что «антисанкционная» Granta сертифицирована по стандарту Евро-2.

В самом АвтоВАЗе среди преимуществ модели отмечают малый расход топлива — 6,5 литра на 100 километров, а также трехлетнюю заводскую гарантию, доступный сервис и запчасти. Granta Classic «22, помимо этого, обладает электроусилителем руля и электростеклоподъемниками.

Получит ли этот автомобиль массовое распространение в России, покажет время, и хотя в отсутствие ABS осенью и зимой ряду водителей машина может показаться неподходящей, к концу лета на ней может появиться более широкий спектр опций. Пока же это лучшее предложение среди новых авто.

Сергей Ефимов