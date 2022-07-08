Как правильно выбрать подержанный автомобиль? 5 советов от автоэксперта

Эксперт объяснил, на что нужно обращать внимание при покупке машины с пробегом.

Подержанные автомобили всегда пользовались большим спросом, а в современных экономических реалиях так тем более. Однако, чтобы не нарваться на мошенников или приобрести хороший автомобиль, нужно знать некоторые нюансы. Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» на «Рен ТВ» Вячеслав Субботин объяснил, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при покупке автомобиля с пробегом.

Для начала вам нужно определиться с маркой и моделью машины. Найдите несколько вариантов, сравните их, поговорите с продавцами, почитайте технические характеристики и отзывы. Если вы покупаете автомобиль не у официального дилера, а с рук, то используйте известные сайты для поиска — это Avito.ru, Car.ru, Avto.ru, Drom.ru.

Самое главное — не торопиться, а внимательно изучить все предложения. Далее собирайтесь на осмотр. Лучше всего поехать на него днем, чтобы было светло. Так вы увидите все недостатки (если они есть, конечно).

Проверка кузова

В первую очередь эксперт Субботин рекомендует оценить состояние кузова, потому что это самая дорогая часть автомобиля. И если кузов гнилой, то покупать автомобиль нет смысла. Самостоятельно все будет сложно исправить, так как нужно ее разбирать, переваривать, обрабатывать. Это серьезная и очень большая работа.

Осмотрите машину со всех сторон, оцените зазоры деталей кузова, состояние клипс, болтов и петель. Посмотрите и под машиной, используя фонарик. Оцените состояние лонжеронов и их сопряжения, а также сопряжение бамперов с кузовом.

Как правильно выбрать подержанный автомобиль? Фото Global Look Press

Проверьте есть ли царапины, сколы или трещины на металле, а также ржавчина. Сравните оттенки краски на соседних элементах. Была ли покраска, можно определить при помощи простого магнита. Там, где есть шпатлевка, магнит не будет прилипать к кузову. Однако этот метод действенный не для всех автомобилей. Магнит не будет прилипать к алюминиевую капоту или пластиковому крылу. Используйте и толщиномер. Помните, что далеко не все ДТП официально оформляются, поэтому данных об аварии в базе могут и не быть. Определить их можно только во время осмотра.

Состояние агрегатов

Дальше нужно смотреть на состояние агрегатов (это коробка передач и мотор). Если они в исправном виде, и диагностика показывает, что они еще способны служить, то можно брать такой автомобиль.

Если у двигателя имеются деформации и подтеки жидкостей, вероятней всего, автомобиль побывал в аварии. Здесь же проверьте моторное масло, его уровень, запах и цвет. В масле не должно быть комков. Также хорошее масло не будет полностью черным, оно должно иметь светлый желтовато-коричневый цвет. И чем светлее и однороднее будет маслянистое пятно, тем лучше состояние моторного масла. Насторожить должен кислый и очень едкий запах, также не должно пахнуть бензином. Обязательно запустите двигатель. При этом не должно быть посторонних шумов, пропуска зажигания и вибраций. Не забудьте проверить состояние свечей. Уделите внимание и наличию течей и состоянию смазок.

Как правильно выбрать подержанный автомобиль? Фото Global Look Press

Для проверки коробки передач можно прибегнуть к тест-драйву или компьютерному сканированию датчиков. Однако опытным автолюбителям достаточно будет осмотреть узел на предмет протечек и повреждений на корпусе.

На чем можно попросить скидку?

Дальше нужно оценить состояние подвесок (на ходу в неисправной подвеске могут быть стуки или скрипы), тормозных дисков, сайлентблоков, работу амортизаторов. Их можно и заменить после покупки. Но за это можно попросить скинуть стоимость машины.

Если у продавца нет второго комплекта ключей, тоже смело просите скидку. Уточняйте есть ли комплект летней или зимней резины.

Автоистория

Также важно проверить историю автомобиля, чтобы не было обременений за этим автомобилем. Сейчас существует несколько ресурсов для проверки автоистории, включая Telegram-боты, где можно проверить автомобиль находится в залоге или нет. Для этого необходимо знать госномер или ВИН.

Проверить можно тут:

— Официальный сайт ГИБДД (Gibdd.ru/check/auto).

— На сервере Федеральной нотариальной палаты по ВИН-коду можно узнать, в залоге ли авто (Reestr-zalogov.ru).

— Портал для жителей Москвы и Подмосковья Avtokod.mos.ru по СТС можно узнать историю машины.

— Портал Ulsugi.mosreg.ru покажет данные, была ли машина в таксопарке или нет.

В полном отчете должны быть следующие данные:

— Наличие обременений (лизинг, кредит или залог);

— Участие в ДТП;

— Сведения об угоне или розыске;

— Использование в такси;

— Пробег;

— Количество владельцев;

— Таможенная история;

— Наличие договора страхования.

Нюансы оформления

Если вы самостоятельно оформляете транспортное средство, то заполняйте сразу три экземпляра договора купли-продажи (иногда делают и четыре варианта). Один останется вам, второй хранится у продавца, а третий вариант нужен для ГИБДД. Продавец должен отдать ПТС, СТС, ДКП и два комплекта ключей, включая от сигнализации.

Можно обратиться за помощью к специалистам или прибегнуть к юридическим консультациям, если вы не можете сделать проверку самостоятельно.

Далее вам нужно пройти техосмотр (ТО), получить диагностическую карту, а также оформить полис ОСАГО. А после можно отправляться в ГИБДД. Важно помнить, что на постановку машины на учет дается только 10 дней с момента заключения сделки.