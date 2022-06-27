Главные ошибки при покупке автомобиля в кредит

Советы о том, как правильно покупать машину в кредит.

В России автокредиты всегда были достаточно востребованы. В 2021 году выдали более одного миллиона автокредитов, что стало больше на 11 процентов, чем в 2020-м. При этом заявок прислали почти 7,5 миллиона (для сравнения, в 2020-м — 5,8 миллиона).

И автокредит — это действительно хорошая возможность приобрести машину, о которой вы так давно мечтаете. Однако при покупке транспортного средства в кредит имеется много подводных камней. Необходимо тщательно изучить вопрос, в противном случае вы потратите больше, чем планировали. Разберемся с экспертом, какие ошибки бывают при приобретении машин в кредит.

Что такое автокредит ?

Если вы решили взять автомобиль в кредит, то для начала нужно понять, что это такое. Автокредит — это заем денежных средств у банка на покупку машины. Приобрести на эти деньги можно и новую машину, и с пробегом.

У автокредита есть свои особенности в отличие от других видов кредитования. Ваше транспортное средство останется в залоге у банка до тех пор, пока вы не погасите кредит. Необходимо также оформлять каско, что значительно увеличивает сумму на несколько процентов.

Также есть ряд общих требований для получения автокредита. Заемщик должен иметь гражданство РФ, быть в возрасте от 21 до 70 лет (иногда и до 75). Необходимо иметь официальное трудоустройство, водительское удостоверение и положительную кредитную историю. Для оформления займа нужны будут паспорт, второе удостоверение личности, удостоверение водителя, справка о финансовой состоятельности, а в некоторых случаях просят еще и справку с кредитной историей.

Автоэксперт Алексей Макаров отмечает, что получить выгодный автокредит не так просто, как многие думают. Если предстоит взять деньги в банке в первый раз и на большой период, то будет высокий процент, потому что нет истории. Банк не знает человека и высоки риски. Если есть необходимость в повышении рейтинга и имеются наличные средства, то стоит взять кредит и погасить его. При определении рейтинга учитывается аккуратность соблюдения графика платежей, количество кредитов, их разнообразие и частота обращений за займами.

Приобретать автомобили в кредит нужно с холодной головой. Фото Global Look Press

По словам эксперта, существует распространенное мнение, что кредит — это зло. Однако есть исследования, в которых изучено действие кредита на человека. И основной вывод — что взятые обязательства перед банком мотивируют должника больше зарабатывать. Результаты показали, что кредит меньше 10 процентов от дохода не мотивирует совсем, от 10 до 20 процентов — не существенная мотивация, от 20 до 30 процентов — мотивирующая сумма, которая позволяет двигаться вперед. Свыше 30 и до 40 процентов — не гигиенично для психологического состояния человека. От 40 процентов и более — опасно для психологического здоровья.

Виды автокредита

Кредиты на машины бывают разные. Необходимо подобрать наиболее подходящий для вас вариант, опираясь на собственные финансовые возможности:

Классический. Это заем на стандартных условиях (максимальный размер до 6 000 000 рублей, срок от 12 до 84 месяцев, первоначальный взнос от 10 процентов, а годовая ставка — от 6 процентов). Однако приобрести вы сможете только новый автомобиль. Экспресс. Для него вам понадобится всего два-три документа. Оформление происходит быстро, но у него достаточно высокие проценты и нужно внести большой начальный взнос. И опять же он распространяется только на новые машины. Трейд-ин (Trade-in). Данный вид покупки подразумевает, что первоначальным взносом будет автомобиль б/у. При этом можно сдать кредитную машину. BuyBack. Это кредит с обратным выкупом. То есть вы имеете возможность регулярно ездить на новом автомобиле, меняя его раз в два-три года. У такого займа достаточно низкие ставки, но суммарная переплата выйдет намного выше. Кредит без первоначального взноса. Банк дает возможность приобрести машину, не внося никаких денежных средств. Однако вы можете выбрать лишь определенные марки в салонах, с которыми сотрудничает банк, и в итоге вы переплачиваете огромную сумму банку. Кредит без страховки. Процентная ставка при таком виде займа будет очень высокой, а срок действия договора — меньше. При этом сумма может быть строго ограничена. Кредит без процентов. Заем с первоначальным взносом до пяти процентов стоимости транспортного средства. Дается он на 24 месяца. При этом выбрать можно лишь определенные модели машин. Также прописываются крупные штрафы за несвоевременное погашение задолженности.

Главные ошибки при покупке машин в кредит

Основной ошибкой всех заемщиков является неадекватная оценка своих финансовых возможностей. Ведь многие автолюбители хотят иметь презентабельную машину, но не думают о финансовых последствиях. Для начала проанализируйте свои средства, взвесьте все за и против. Не берите в кредит транспортное средство, чья стоимость значительно превышает размер вашего общего годового заработка. Не рекомендуется закладывать на обслуживание займа больше половины от ежемесячного дохода.

Вторая ошибка заключается в том, что заемщики не читают внимательно договоры. Необходимо ознакомиться со всеми пунктами. Не стоит стесняться уточнять у консультанта все нюансы. Можно также обратиться за помощью к юристам, которые объяснят вам все досконально. Многие сейчас предлагают такие услуги. В противном случае можно переплатить значительно больше, чем предполагалось изначально. Особенно обращайте внимание на итоговый процент.

Не забывайте про страховку, без которой вы не получите одобрения от банка. Часто автодилеры, работающие в связке банками, навязывают много лишних пунктов при страховании.

При выборе кредита необходимо изучить предложения нескольких банков. Не стоит кидаться на первый попавшийся вариант.

Каждый покупатель должен понимать, что автомобиль — это не инвестиция, а регулярные затраты: бензин, обслуживание, ремонт, страховка, мойка и прочее. А при взятии кредита вы тратите еще больше. Поэтому к покупке автомобиля в кредит нужно подходить с холодной головой.