Топ-10 подержанных машин, которые можно купить до 1 миллиона

Расскажем, какие автомобили можно приобрести за доступные деньги на сегодняшний день.

Прекращение поставок новых автомобилей, остановки производства и повышение цен заставляют задуматься водителей о приобретении машин с пробегом. Покупать б/у автомобили рекомендуют и эксперты. Так вы сможете значительно сэкономить денежные средства. И выбор на рынке достаточно большой. Расскажем, что можно приобрести прямо сейчас из поддержанных машин до одного миллиона рублей.

Kia Ceed

Kia Ceed. Фото Global Look Press

Корейские автомобили Kia давно пользуются популярностью у россиян. И на сегодняшний день приобрести автомобиль Kia Ceed можно по хорошей цене. От 900 000 до 1 000 000 можно взять машину с пробегом до 100 000 километров. Чуть более «старую» версию есть возможность приобрести и за 350 000.

Этот пятидверный хэтчбек очень практичен, и совсем недорогой в обслуживании, что особенно важно. Подойдет Ceed как для личного, так и для семейного пользования.

Объем двигателя 1.4, 1.5 и 1.6 л. Тип КПП: робот и автомат. Привод: передний.

Kia Sportage

Kia Sportage. Фото Global Look Press

Еще одной популярной моделью южнокорейского производителя является Kia Sportage. Это компактный кроссовер с пробегом и 4-5 годами с даты производства можно приобрести до одного миллиона. Это брутальный, мужской автомобиль. Будет удобен в путешествиях.

Sportage представлен без вариатора, но есть и механика, и автомат.

Объем двигателя: от 1.6 до 2.7. Имеется бензиновые и дизельные ДВС.

Kia Rio

Kia Rio. Фото Global Look Press

Третья модель Kia, которую можно приобрести до миллиона рублей, это Rio. И это, пожалуйста, один из самых востребованных автомобилей в России. И таких моделей много не только среди таксистов. Он отлично подойдет для личного пользования и удобен для городской среды. Более того, Rio адаптирован к российским условиям. Даже «небольшого возраста» машину можно приобрести в пределах 500 000.

Переднеприводные седаны Rio оснащены двигателями объемом 1.4 или 1.6 (бензин). Тип КПП: механика и 6-ступенчатый автомат.

Audi A4

Audi A4. Фото Global Look Press

Еще одним хорошим вариантом среднего класса, который имеет доступную цену на рынке, является Audi А4. К примеру, 2012 года машину можно купить в пределах 800 000 — 900 000 рублей. И это комфортный семейный автомобиль. Также подойдет для активной городской жизни.

Имеются переднеприводные и полноприводные автомобили, а также бывает четырехдверный седан и универсал.

Привод: передний. Объем двигателя от 1.6 до 2.8 л. (бензин) и 1.9 (дизель).

Toyota Camry

Toyota Camry. Фото Global Look Press

С пробегом до миллиона можно приобрести и японскую Toyota Camry, которая считается неким эталоном среди представителей класса бизнес. У нее просторный салон и стильный дизайн. Комфортно будет как водителю, так и пассажирам. Для городских дорог Toyota Camry будет отличным вариантом.

Объем двигателя: 2, 2.5 и 3.5 (бензин). Тип КПП: робот и автомат. Привод: передний.

Toyota RAV4

Toyota RAV4. Фото Global Look Press

Кроссовер Toyota RAV4 предпочитают многие автолюбители, а б/у можно купить еще и по адекватной цене. Найти подержанную последнюю RAV4 в нашей стране уже практически невозможно, но вот другие модели имеются. Название машины Recreation Active Vehicle 4 Wheel Drive означает полноприводный автомобиль для активного отдыха. Однако и для города это будет хорошим вариантом.

Привод: передний, полный. Объем двигателя от 1.8 до 3.5. Тип КПП: автомат, механика и вариатор.

Toyota Corolla

Toyota Corolla. Фото Global Look Press

Toyota Corolla крайне популярна не только в России, но и за рубежом. Этот классический седан является надежным автомобилем, которые с пробегом можно приобрести от 600 000 рублей.

Однако при выборе этой машины с пробегом нужно быть крайне осторожным. Продается много кредитных автомобилей, после ДТП. Изучайте историю основательно, чтобы избежать проблем.

Объем двигателя: от 1.1 до 2.4 л. Привод: передний, полный и задний. Тип КПП: механика и автомат.

Ford Kuga

Ford Kuga. Фото Global Look Press

Несмотря на то, что Ford покинул российский рынок, остались модели Kuga, которые можно приобрести чуть меньше, чем за миллион. Этот городской кроссовер высоко ценят автолюбители за хорошую сборку, экономичный двигатель и недорогое обслуживание. Внешне он выглядит стильно, имеется даже панорамная стеклянная крыша, что придает особую изюминку.

Тип КПП: 6-ступенчатый автомат. Это переднеприводная машина. Объем двигателя: от 1.5 до 2.5 (бензин).

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan. Фото Global Look Press

Менее чем за миллион можно купить и немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. Стоимость в пределах 700-900 тысяч. Это главный конкурент Toyota RAV4. У него брутальный внешний вид, он подойдет большой семье и для езды в городе. А еще Tiguan может похвастаться вместительным багажником, который имеет размер 615 литров.

У этого Volkswagen представлен широкий выбор двигателей.

Объем: от 1.4 до 2.0 (бензин), и 2.0 (дизель). Привод: передний и полный. Тип КПП: робот и механика.

Skoda Octavia

Skoda Octavia. Фото Global Look Press

Среди Skoda Octavia можно подобрать несколько вариантов до 1 000 000 рублей на вторичном рынке. Машина доступна в кузове лифтбек, универсал и даже кроссовер. Skoda Octavia считают аналогом Volkswagen Jetta, потому что у них много общего.

Автолюбители ценят Skoda Octavia за свою практичность, комфорт и высокие показатели безопасности. Это будет хорошим семейным автомобилем. Хотя на рынке сейчас стоимость на Skoda достаточно повысилось, но запчасти все еще можно приобрести по адекватной цене.

Объем двигателя от 1.2 до 2.0 (бензин). Привод: передний. Коробка передач: механика, автомат и робот.