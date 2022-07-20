Стало известно, для каких машин подорожает ОСАГО

Страховые компании повышают цены на автомобили упрощенной комплектации российских производителей АвтоВАЗ и УАЗ. Об этом сообщает газета «Известия».

Антикризисные модели стоят дешевле, чем стандартныхе, но их выпускают без некоторых функций из-за проблем с поставками некоторых комплектующих.

Так модели Niva Legend и Lada Granta в версии Classic'22 выпускаются без кондиционера, подушек безопасности, ABS и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Страховые компании беспокоит отсутствие некоторых функций. Особенно переживают они за исключение ABS, который влияет на качество торможения, тем самым увеличивается риск аварий.

Так как ОСАГО компенсирует ущерб, соответственно пропорционально риску должна увеличиваться и стоимость самой страховки, считают эксперты.

При этом россиянам дополнительные затраты на страховку может покрыть государственная программа. Имеется возможность получить скидку на автокредит.

Ранее были названы автомобили, которые подорожали в первой половине июля.