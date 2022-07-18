Какие автомобили подорожали в июле? Ответили эксперты

Цены на автомобили на российском рынке в первой половине июля этого года поднял только китайский бренд JAC. Об этом сообщают эксперты «Цена-Авто».

Отмечается, что подорожал почти весь модельный ряд JAC, который представлен на рынке РФ. Так стоимость на лифтбек J7 увеличилась на 28,6-41,5 процентов (это примерно на 400-630 тысяч рублей). Пикап T6 подорожал на 550-571 тысяч рублей, что примерно 28,8-31,4%, а кроссовер S3 — на 200-241 тысяч рублей (18,2-20,4%).

При этом в июне в России не было зафиксировано никакого подорожания. Известно также, что в июле упали цены на УАЗы.

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