Стало известно, когда начнется производство Lada Niva Travel в Тольятти

Российский завод АвтоВАЗ начнет производство внедорожника LADA Niva Travel в Тольятти с 18 августа этого года. Об этом сообщается в неофициальном паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».

Ранее руководители завода планировали начать сборку в сентябре, но после стабилизации ситуации с поставками комплектующих, решили запустить производство раньше. Отмечается, что машины могут быть выпущены в стандартной комплектации с минимальными упрощениями.

Поставлять ABS для LADA Niva Travel будет китайская компания.

Ранее стали известны цены на обновленную Lada Vesta.