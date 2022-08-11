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Сегодня, 09:30

Стало известно, когда начнется производство Lada Niva Travel в Тольятти

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
LADA Niva Travel.

Российский завод АвтоВАЗ начнет производство внедорожника LADA Niva Travel в Тольятти с 18 августа этого года. Об этом сообщается в неофициальном паблике «Нетипичный АвтоВАЗ» во «ВКонтакте».

Ранее руководители завода планировали начать сборку в сентябре, но после стабилизации ситуации с поставками комплектующих, решили запустить производство раньше. Отмечается, что машины могут быть выпущены в стандартной комплектации с минимальными упрощениями.

Поставлять ABS для LADA Niva Travel будет китайская компания.

Ранее стали известны цены на обновленную Lada Vesta.

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