Стали известны цены на обновленную Lada Vesta

Российские дилеры начинают продавать автомобили Lada Vesta NG. Пока в продаже появился один универсал стоимостью 1 миллион 950 тысяч рублей. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

В комплектацию данного автомобиля входят сигнализация и обработка кузова антикоррозийными материалами. При этом прогнозировалось, что такой автомобиль будет продаваться за 1,6 миллиона рублей за «механику» и 1,8 миллиона рублей — за «автомат».

Автомобили Lada Vesta NG выпускает российский завод «АвтоВАЗ» с начала 2022 года. Однако всего изготовлено не более 800 экземпляров. Машина произведена в двух кузовах: седан и универсал. Российские дилеры получат по две-три модели. Поставки ожидаются в самое ближайшее время.

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