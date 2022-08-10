Редкую Ferrari 400 Superamerica выставили на аукцион за 5 миллионов долларов

На аукционе в США от Gooding and Company, который состоится 20 августа, продадут редчайшую Ferrari 1961 года. Всего было выпущено семь таких экземпляров. Более того, этот автомобиль — единственный, кто получил алюминиевый кузов.

Выручить за лот планируют от 4 до 5 миллионов долларов.

Всего у этого автомобиля было восемь владельцев. Также машина участвовала более чем в 10 различных конкурсах и выставках и имеет несколько наград.

У автомобиля оригинальные узлы и агрегаты, а купе не подвергалась реставрации.

Ранее стало известно, что в России продают Lamborghini Huracan Evo GT за 27 миллионов рублей.