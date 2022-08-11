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Сегодня, 10:30

АвтоВАЗ начал поставки запчастей для Renault

Галина Глазко
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АвтоВАЗ.

Российские дилеры французского бренда Renault начали получать оригинальные запчасти через «Лада Имидж», которая является дочерней компанией АвтоВАЗа. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам самих дилеров, список запчастей в настоящий момент еще неполный из-за перебоев в логистике и кризиса в отрасли полупроводников. Однако они уже получают небольшие объемы от «Лада-Имидж». Пока комплектующие применяются для проведения технического обслуживания (ТО) транспортных средств.

Отмечается, что «Лада-Имидж» работает пока только с четырьмя дилерами, но их количество будет увеличиваться.

Ранее эксперт заявил, что в России начали угонять машины для разбора на запчасти.

Источник: https://iz.ru/1377117/anastasiia-lvova/imidzh-i-vse-dilery-renault-nachali-poluchat-zapchasti-cherez-dochku-avtovaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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