АвтоВАЗ начал поставки запчастей для Renault

Российские дилеры французского бренда Renault начали получать оригинальные запчасти через «Лада Имидж», которая является дочерней компанией АвтоВАЗа. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам самих дилеров, список запчастей в настоящий момент еще неполный из-за перебоев в логистике и кризиса в отрасли полупроводников. Однако они уже получают небольшие объемы от «Лада-Имидж». Пока комплектующие применяются для проведения технического обслуживания (ТО) транспортных средств.

Отмечается, что «Лада-Имидж» работает пока только с четырьмя дилерами, но их количество будет увеличиваться.

Ранее эксперт заявил, что в России начали угонять машины для разбора на запчасти.