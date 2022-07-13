Составлен рейтинг самых выносливых автомобилей

Французское издание L'argus опубликовало рейтинг самых надежных автомобилей. Список был основан на прошлогодних данных о техосмотре транспортных средств. Отмечается, что в 2021 году почти 22 процента легковых машин имели пробег более 200 тысяч километров.

Первые шесть мест в рейтинге заняли французские автомобили Peugeot 307, Peugeot 306, Renault Clio 2, Renault Clio 3, Citroen Xsara Picasso и Peugeot 207. Хотя принято считать, что французские марки невысокого качества. За ними идут такие модели, как Volkswagen Golf 5, Golf 6, Golf Plus, Jetta V и Eos. В топ также входят Renault Scenic 2, Volkswagen Golf 4, Jetta 4, Bora и Citroen C4 Picasso.

Издание L'argus связывает увеличение срока службы автомобилей с ростом цен.

Ранее стало известно, что редкую модель Bugatti выставили на аукцион за 3,4 миллиона долларов.