На российском заводе «Москвич» намерены выпускать иранские автомобили

Российский автомобильный завод «Москвич» может начать выпускать машины иранского производства. Об этом заявил руководитель российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем на саммите «Сильная Россия».

«У нас идет ведется серьезный диалог с «Москвичом», уже имеется и предварительная договоренность, чтобы иранские машины выпускались на территории России под брендом «Москвич», — сообщил Мослема.

Помимо этого, иранские автопроизводители рассматривают возможность работы не только в Москве, но также в Набережных Челнах и Елабуге. Иранская сторона особенно поддерживает возрождение «Волги» и «Победы».

Мирзаи Гази Аббас Мослем заметил, что Иран знает, как работает авторынок в условиях санкций. В их стране они были введены несколько лет назад. Также у иранской стороны имеется лицензия компаний Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

Ранее московский автомобильный завод «Москвич» провел презентацию, где представил примерный модельный ряд возрожденных машин.