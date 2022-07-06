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Сегодня, 10:30

Редкую модель Bugatti выставили на аукцион за 3,4 миллиона долларов

Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Bugatti Type 57C Atalante.

На аукционе Bonhams, который пройдет 19 августа, выставят на торги Bugatti Type 57C Atalante. Этот автомобиль был выпущен в 1938 году. Редкий лот оценивается в 3,4 миллиона долларов. Всего было выпущено пять таких экземпляров.

Добавляет стоимости этому автомобилю то, что он сохранился в оригинальном состоянии со штатным интерьером.

В 1938 году этот экземпляр Bugatti участвовал на международной выставке в Париже (Франция), после Второй мировой войны около 60 лет он находился в частной коллекции. Нынешний владелец приобрел автомобиль в 2014 году. Однако в открытой продаже Bugatti Type 57C Atalante появляется лишь впервые.

Ранее стало известно, что реплику гоночной «Победы» продают за 12 миллионов рублей.

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